Jannik Sinner, la striscia di vittorie consecutive aumenta: nessun italiano come lui

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

12 come i titoli in carriera. 12 come le vittorie consecutive ottenute in questo inizio di stagione davvero incredibile. Jannik Sinner sta scrivendo e migliorando praticamente tutti i suoi record nel 2024: dopo la scorsa annata chiusa in crescendo con una serie di risultati importanti, come la finale raggiunta alle Nitto Atp Finals di Torino e la Coppa Davis conquistata insieme ai suoi compagni di squadra a Malaga, l'altoatesino si è superato e ha continuato a dimostrare un livello di gioco superiore a quasi tutti gli avversari del circuito.

Con prestazioni di spessore l'azzurro si è spinto e ha centrato l'obiettivo ambito di trionfare agli Australian Open, coronando il primo grande sogno di mettere in bacheca un titolo del Grande Slam. Smaltite tutte le fatiche di Melbourne e gli impegni istituzionali con giornalisti e autorità al rientro nella sua nazione, l'italiano è tornato ad allenarsi e poi in campo in quel di Rotterdam.

Anche in questa circostanza il 22enne di San Candido ha fatto proseguire il momento favorevole, battendo tutti i rivali presenti nel tabellone, compreso Alex De Minaur in una finale comunque non semplicissima. Il successo ha permesso all'atleta classe 2001 di sorpassare definitivamente Daniil Medvedev nel ranking occupando il numero 3 del mondo e di toccare quota 12 affermazioni consecutive in questa stagione, naturalmente a fronte di nessuna sconfitta.

Nessun giocatore azzurro in precedenza, neppure in epoche passate, si era approcciato a una nuova annata con questo filotto di vittorie. Un primato che evidenzia la grandezza di Jannik Sinner, che può rappresentare (e ormai non si hanno più dubbi) un campione splendido per l'Italia nel tennis per i prossimi anni.

I prossimi impegni

Adesso l'ambizione per l'altoatesino è cercare di incrementare ulteriormente questa striscia impressionante di successi consecutivi. Il prossimo appuntamento sarà nel mese di marzo al Master 1000 di Indian Wells.