Ecco quando Jannik Sinner diventerà ufficialmente numero tre del mondo

Per soli 5 punti di differenza Jannik Sinner sarà già da lunedì 19 febbraio il numero 3 della classifica mondiale Atp. Un risultato davvero storico per l'Italia e il giocatore altoatesino, che si è superato in questo inizio di stagione ed è riuscito a recuperare tutto lo svantaggio che lo separava dal rivale Daniil Medvedev.

Complice un fastidio al piede il russo si è concesso qualche settimana in più di riposo e ha scelto di saltare gli appuntamenti di Rotterdam e Doha (vinti entrambi nel 2023): l'azzurro ne ha approfittato e grazie al trionfo nel torneo olandese ha operato il sorpasso in graduatoria, migliorando naturalmente il best ranking.

Il traguardo è stato blindato dal 22enne di San Candido nella finale contro Alex De Minaur, che ha cercato in tutti i modi la prima affermazione contro l'italiano ma alla fine ha dovuto cedere e accontentarsi dei punti guadagnati con l'ingresso nell'atto conclusivo e il nono posto raggiunto in classifica, tornando in top 10 e sorpassando i diretti avversari Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas.

Il filotto di vittorie sta consentendo al talentuoso tennista classe 2001 di assicurarsi la top 5, considerato ora un vantaggio di oltre 3 mila punti, e di poter ambire anche a una posizione più alta impensierendo la lotta finora a due di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz per la vetta.

La nuova top 10

Ecco come sarà la nuova top 10 a partire da lunedì nel circuito maschile.

Novak Djokovic 9855 Carlos Alcaraz 9105 Jannik Sinner 8270 Daniil Medvedev 8265 Andrey Rublev 5105 Alexander Zverev 5030 Holger Rune 3700 Hubert Hurkacz 3600 Alex De Minaur 3210 Taylor Fritz 3065

Nessun italiano nell'Era Open era stato in grado di spingersi così in là nella classifica mondiale.

L'unico che può vantare il numero 3 è Nicola Pietrangeli, naturalmente in un'epoca completamente diversa del tennis in cui la graduatoria non era stilata tramite un sistema computerizzato.