Bertolucci scherza sul numero 3 di Jannik Sinner: "Potete lasciare in pace Panatta"

© null

Jannik Sinner ha fatto ancora una volta la storia. Dopo il primo Grande Slam della carriera in Australia, il tennista altoatesino si è superato e ha centrato il traguardo di raggiungere la top 3 nel ranking mondiale Atp: un risultato che nessun giocatore italiano nell'Era Open era riuscito a ottenere.

L'unico tennista che si è avvicinato a un'impresa simile è stato Nicola Pietrangeli, ma in un'epoca completamente differente in cui la classifica non era computerizzata e con l'attuale sistema. L'azzurro ha saputo migliorare la quarta posizione, che gli aveva consentito di eguagliare il record di Adriano Panatta.

L'amico di sempre Paolo Bertolucci ha voluto scherzare attraverso un messaggio social sul risultato importantissimo conquistato dal 22enne di San Candido, tirando in ballo proprio l'ex atleta romano. "Da lunedì Sinner sarà il numero 3 del mondo.

Finalmente potrete lasciare in pace il povero Adriano Panatta" ha commentato su X.

Finalmente potrete lasciare in pace il povero @AdrianoPanatta ! Da lunedì @janniksin sarà il numero tre del mondo. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) February 18, 2024

Un'altra settimana perfetta quella dell'atleta classe 2001 allenato da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che nonostante qualche difficoltà comprensibile ha battuto tutti gli avversari che si sono presentati sul suo cammino.

In finale neppure un ottimo Alex De Minaur ha potuto evitare la settima sconfitta in altrettanti precedenti con l'italiano, che ha piazzato la dodicesima affermazione stagionale restando così imbattuto. Ora un po' di riposo, ulteriori sessioni di allenamento prima di un volo già prenotato per gli Stati Uniti d'America: nel mese di marzo sono in programma gli impegni di Indian Wells e Miami, entrambi tornei della categoria Masters 1000 in cui avrà da difendere tanti punti e vorrà essere nuovamente protagonista.