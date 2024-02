Krajicek esalta Jannik Sinner: "Lo paragono ad Andre Agassi. Djokovic e Alcaraz..."

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Il torneo di Rotterdam ha confermato il momento splendido di Jannik Sinner, che dopo gli Australian Open ha messo in bacheca il secondo titolo della stagione (il 12esimo della carriera, come le vittorie di fila ottenute nel 2024).

Il direttore Richard Krajicek, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha espresso bellissime parole nei confronti del talento altoatesino: "Per il torneo è una vera star. Quando gioca lui è sempre tutto esaurito e anche agli allenamenti" ha subito evidenziato l'olandese, l'unico giocatore della sua nazione a conquistare uno Slam nel 1996 a Wimbledon.

Poi ha ricordato un aneddoto del recente passato, quando ha concesso una wild card al ragazzo di San Candido 18enne: "Ricordo che Riccardo Piatti una volta a Monaco mi disse che sarebbe diventato un campione. Beh, non aveva torto.

È diventato un grande giocatore e lo vediamo proprio in questi giorni. Lo scorso anno in finale era stanco, poi subito dopo si è messo sotto con la preparazione fisica e ha fatto passi da gigante. Se gli altri giocatori procedono per piccoli passi, lui è partito piano, ma ha fatto un enorme salto di qualità" ha dichiarato.

Krajicek sul futuro di Sinner

"È una bella coincidenza che proprio un anno fa abbia battuto il primo top 3 e adesso abbia conquistato proprio il numero 3 al mondo" ha inoltre sottolineato l'ex atleta, che si è voluto sbilanciare sul suo futuro.

Infatti Krajicek non ha molti dubbi: "La partita di Vienna in finale con Medvedev e il match in Davis contro Djokovic, dove ha vinto avendo 3 match point contro, sono state decisive per la vittoria dello Slam. Lo paragono ad Andre Agassi e forse proprio per questo hanno voluto Cahill accanto.

Penso che a parte Djokovic e Alcaraz, non ci siano in questo momento giocatori in grado di battere Sinner. Ovviamente se è in salute e in forma. Presto lui e lo spagnolo saranno pronti a dividersi il circuito e gli Slam".