Sinner-De Minaur, quando si gioca la finale dell'Atp di Rotterdam e dove vederla

Jannik Sinner contro Alex de Minaur. E' questa la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam. Il giocatore italiano cerca di conquistare il suo secondo titolo di questa stagione sul veloce indoor olandese dopo avere vinto gli Australian Open a gennaio.

E in finale trova un giocatore che gli ricorda la finale di Coppa Davis vinta a Malaga e pure la finale di Toronto, il primo Master 1000 vinto nella sua carriera la scorsa estate. Quello di Rotterdam è un torneo dalla lunga tradizione e nell'albo d'oro c'è solo un nome italiano.

Nel 1991 vinse Omar Camporese su Ivan Lendl. Jannik Sinner cercherà di essere il secondo. Ma quando si gioca Sinner-De Minaur? E dove vederla in tv?

Sinner-De Minaur in campo domenica 18 febbraio alle 15.30

Jannik Sinner dopo aver conquistato la certezza di diventare numero 3 del mondo con il successo in semifinale su Tallon Griekspoor ora cerca di conquistare il suo primo titolo a Rotterdam dopo la finale persa l'anno scorso contro Daniil Medvedev.

Sarà l’esito del confronto con l’australiano a determinare quando Sinner riuscirà a scavalcare Daniil Medvedev al terzo posto della classifica mondiale: se dovesse battere de Minaur, allora già domani questo si verificherà, in caso di sconfitta allora bisognerà attendere fino a lunedì prossimo 26 febbraio.

La finale tra l'altoatesino e l'australiano si gioca domenica 18 febbraio alle ore 15.30. I precedenti sorridono al giocatore azzurro visto che dicono 6-0 Sinner. Come detto, ci sono due partite in particolare molto recenti e molto importanti: la finale del Master 1000 di Toronto della scorsa estate vinta da Sinner 6-4 6-1 e la partita decisiva in finale di Coppa Davis con un altro netto successo dell'italiano.

La finale del torneo ATP di Rotterdam si potrà seguire in diretta televisiva su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Visione anche in streaming su Sky Go e NOW.