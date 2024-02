Jannik Sinner non si esalta per la top 3: "È solo un numero, la cosa importante..."

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner ha compiuto un altro passo importante in questa stagione. Dopo la vittoria dello Slam in Australia, l'altoatesino si è assicurato con l'undicesima affermazione di fila nel 2024 di entrare nella top 3 del ranking mondiale Atp dal 26 febbraio.

Un traguardo storico per l'Italia, che nell'Era Open non aveva mai avuto un giocatore capace di spingersi così in là nella classifica. Al termine della semifinale vinta in quel di Rotterdam, l'azzurro è rimasto composto e non si è esaltato riconoscendo però il peso del risultato conquistato con grande merito e sacrificio: "Sicuramente vuol dire tanto per me e credo anche per tutta l'Italia.

Come dico sempre: la cosa più importante è spingere il tennis italiano verso una direzione in cui molti più ragazzi iniziano a giocare e di essere un esempio per loro. Ha un peso più rilevante questo.

Alla fine è solo un numero" ha dichiarato nell'intervista rilasciata a Sky Sport.

In finale ci sarà De Minaur

Il 22enne di San Candido si è espresso sulla prestazione offerta sul centrale: "Se guardiamo al match, ho senza dubbio alzato il livello.

Era sicuramente la miglior partita del torneo che ho fatto finora. Spero mi possa dare confidenza per la finale di domenica" ha sottolineato. Nell'atto conclusivo della competizione, perso lo scorso anno per mano di Daniil Medvedev, ritroverà l'australiano Alex De Minaur con cui è avanti 6-0 negli scontri diretti.

I precedenti non sono assolutamente presi in considerazione dall'atleta allenato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che ha avvertito: "Ovviamente da fondo è uno che si muove molto bene. Gioca benissimo su questi campi, le palline sono abbastanza pesanti e non rimbalzano altissime.

Quando tiri piatto, la palla rimane dentro e può metterti in difficoltà. Non vedo l'ora di riscendere in campo e cercare di far bene. La cosa più importante è dare sempre il 100%" ha concluso in vista della finale in programma alle 15:30.