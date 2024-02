Jannik Sinner fa 200 vittorie nel circuito Atp: splendido traguardo per l'italiano

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Tutto è cominciato dall'Hungarian Open del 2019 quando, sulla terra rossa di Budapest, ha superato la sfida d'esordio nel tabellone principale contro Valkusz per 6-2, 0-6, 6-4 e ottenuto la primissima vittoria nel circuito maggiore.

A distanza di neppure 5 anni Jannik Sinner è passato da uno a 200 successi in carriera nel tour professionistico: un percorso lungo e tutt'altro che semplice quello intrapreso dal tennista altoatesino, che con il duro lavoro e tanto sacrificio ha saputo già togliersi diverse soddisfazioni.

All'Atp 500 di Rotterdam l'azzurro ha potuto festeggiare questo traguardo comunque importante, dato che è il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere questa soglia. L'affermazione non è stata di certo tra le più belle: infatti l'italiano ha sfruttato il ritiro nel corso del secondo set di Milos Raonic, che è stato costretto al ritiro per un problema alla gamba dopo un primo set combattutissimo perso soltanto al tie-break, per avanzare alle semifinali del torneo olandese.

I tennisti che ha preceduto in questo record

L'atleta che ha sfiorato di ottenere questo traguardo, con la possibilità così di anticipare Sinner, è Felix Auger-Aliassime. Il canadese è fermo al momento a quota 189 e, complice un 2023 piuttosto negativo, non è riuscito a superare il limite delle 200 vittorie.

Il 22enne di San Candido ha preceduto anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, che con due anni in meno ha conquistato finora 161 successi. Solo 102 per Holger Rune, che risulta attualmente abbastanza distaccato. Jannik vanta ben 30 affermazioni nelle ultime 32 gare disputate: questa striscia impressionante gli ha permesso di mettere in bacheca il primato.

Un altro lo raggiungerebbe con la finale nei Paesi Bassi: battendo Griekspoor, l'altoatesino si assicurerebbe di diventare il numero 3 del mondo dal prossimo 26 febbraio (già da lunedì in caso di trionfo a Rotterdam).