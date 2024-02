Jannik Sinner riflette sulla sfida con Milos Raonic a Rotterdam: "Un'ottima lezione"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Poco più di un'ora in campo per uscire vincitore da un altro incontro complicatissimo, che si era messo nel peggiore dei modi a un certo punto. Alla fine è stato il ritiro dell'avversario a inizio secondo set a garantirgli il passaggio del turno senza spendere ulteriori preziose energie.

Jannik Sinner ha conquistato il pass per le semifinali dell'Atp 500 di Rotterdam, battendo un Milos Raonic che si è dimostrato un osso duro e ha dovuto cedere a un problema muscolare alla gamba destra (7-6, 1-1 prima del ritiro ufficiale del canadese).

Le parole a fine match

L'italiano ha analizzato la sua prestazione, confessando di essersi trovato in difficoltà, e raccontato cosa è accaduto nel game perso al servizio e sui due set point concessi quando era sotto 5-4: "È stata una partita molto complicata, sapevo che comunque sul 5-4 era un gioco difficilissimo specialmente dalla parte mentale.

Non è mai una gara normale con lui, ha servito ovviamente molto bene come abbiamo visto. Ero un break sopra, poi sul 15 pari ha fatto un ottimo passante. C'è stato un attimino di tensione, ma credo che questo faccia parte del gioco.

Nell'altro senso credo che ho portata a casa il primo set almeno con una mentalità giusta. Ero in difficoltà, non mi sono sentissimo benissimo in campo. È stata un'ottima lezione" ha affermato nell'intervista a fine match rilasciata ai microfoni di Sky.

"Spero di rigiocare di nuovo contro perché proprio queste partite mi servono per maturare. Sabato sarà una partita diversa e importante per me, come sappiamo tutti, ma non vedo l'ora di riscendere in campo e provare a fare un po' meglio tutto.

Vediamo come va" ha evidenziato. Sulla semifinale contro Tallon Griekspoor ha avverito: "Sarà difficile, perché lui qui gioca sempre molto meglio. L'anno scorso ha disputato un ottimo match. Credo che è maturato, un anno nel circuito fa tanto e quindi è cresciuto anche lui.

Onestamente non vedo l'ora di come affronterò questa sfida, perché sono quelle che mi piacciono. È una semifinale in un torneo importante per la mia carriera, spero di giocare un pochettino più libero in certi momenti.

Sono contento di essere a questo punto della competizione". Il successo gli regalerebbe la certezza di diventare il primo italiano nell'Era Open a occupare uno dei tre principali posti della classifica mondiale: "Sabato penserò soprattutto a ritrovare il mio livello in campo.

Sto cercando questo. So che se vinco accadono delle cose ma sinceramente non ci sto pensando. Il lavoro che ho da fare è ancora tanto: se mi merito di essere numero 3 sarà così, altrimenti sarò numero 4.

Alla fine è una posizione con una partita. La cosa più importante è crederci, io sono abbastanza tranquillo".