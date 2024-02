Atp Rotterdam - Raonic si ritira, Jannik Sinner raggiunge la semifinale. Rublev out

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner ha approfittato del ritiro a inizio del secondo set di Milos Raonic e si è qualificato per le semifinali dell'Atp 500 di Rotterdam. Un traguardo raggiunto comunque con merito per il tennista altoatesino che, dopo una serie di difficoltà affrontate per via del grande servizio del canadese, aveva conquistato il primo parziale e sembrava abbastanza in controllo della sfida.

L'azzurro ha messo in bacheca il 200esimo successo in carriera nel circuito maggiore ed è ora a una sola vittoria dall'essere sicuro di diventare il numero 3 del mondo: sabato, a partire dalle ore 19:30, si troverà di fronte l'ostico giocatore di casa Tallon Griekspoor, che sconfisse proprio in semifinale l'anno scorso in tre set.

La battuta del 33enne ha iniziato fin da subito a creare problemi all'italiano, che non ha ottenuto neppure un punto in risposta nei primi due game. Nel quinto gioco invece il 22enne di San Candido ha trovato il giusto guizzo per rispondere profondo e costringere l'avversario a uno scambio lungo o a una forzatura che portasse poi all'errore.

Sul 15-40 ha trasformato la palla break e si è portato avanti. La strada sembrava in discesa ma il numero 4 della classifica Atp ha sbagliato tanto nel turno di servizio successivo e concesso il contro-break immediato al rivale.

A quel punto Raonic non ha ripetuto gli stessi sbagli e si è difeso fino al tie-break: piccolo rischio invece per Sinner, che sotto 5-4 ha ben annullato due chances di set point. Nel tie-break è stato un singolo punto in risposta all'altoatesino per aggiudicarsi il set col punteggio di 7 punti a 4.

Sul 4-3 Milos Raonic aveva chiesto un medical timeout per farsi trattare da un fisioterapista alla gamba destra, zona nella quale ha cominciato ad avvertire dolore dopo un dritto steccato. Il problema muscolare non è migliorato col passare dei game e ha costretto alla fine il canadese ad alzare bandiera bianca sull'1-1 del secondo set.

Fuori anche Andrey Rublev

Non smette di regalare sorprese il torneo su cemento indoor nei Paesi Bassi. Anche la testa di serie numero 2 del tabellone Andrey Rublev è uscita di scena, fermandosi ai quarti per mano di Alex De Minaur (7-6, 4-6, 6-3).

Grigor Dimitrov ha superato indenne il round contro Shevchenko, riuscendo a spuntarla per 7-6, 3-6, 6-4: ora l'unico ostacolo che lo separa dalla finale è rappresentato proprio dal tennista australiano.