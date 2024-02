"L'exploit di Sinner rappresenta un problema per Alcaraz? " - La risposta di Ferrero

© Matthew Stockman/Getty Images

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha già catturato l'attenzione di tutti gli appassionati e regalato al pubblico diversi emozionanti capitoli di una saga destinata a monopolizzare il futuro del tennis.

L'italiano e lo spagnolo si sono affrontati sette volte in carriera nel circuito maggiore dando vita a sfide tanto intense quanto equilibrate. Il 22enne di San Candido è avanti 4-3 nel computo degli scontri diretti e ha vinto le ultime due partite contro il fenomeno di Murcia al Masters 1000 di Miami e al torneo ATP 500 di Pechino.

Sinner ha iniziato la stagione confermando quanto di buono fatte nella parte finale del 2023 e conquistato il primo Slam in carriera agli Australian Open. Alcaraz, invece, si è fermato ai quarti di finale a Melbourne: a eliminarlo ci ha pensato Alexander Zverev.

Ferrero sulla rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner

Juan Carlos Ferrero, coach di Alcaraz, si è soffermato sulla nuova generazione di tennisti e ha risposto a una domanda relativa all'exploit di Sinner in un'intervista rilasciata al quotidiano La Nacion.

"Penso che la prossima generazione sia molto valida. Forse ci sarà un po’ più di lotta per vincere uno Slam. Con i Big 3 il cerchio si è ristretto negli ultimi vent’anni; ora è bello che ci siano quattro, cinque o sei contendenti.

Per me è peggio, perché voglio che Carlos vinca e preferirei che non ce ne fossero così tanti, ma per la gente è spettacolare" , ha detto l'ex numero uno ATP. "L'exploit di Sinner rappresenta un problema o una motivazione in piùper Alcaraz ? Abbiamo già visto Sinner lavorare molto bene due anni fa e sapevamo che questo momento sarebbe arrivato.

Bussa alla porta da molto tempo e gioca a tennis per vincere gli Slam. Avevo dei dubbi sulla sua tentua fisica, perché era molto magro. Ma ora è maturato e cresciuto anche sotto questo punto di vista. È un giocatore da tenere presente in tutti i tornei, un candidato importante per vincere, proprio come Carlos" .