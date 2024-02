Jannik Sinner rassicura tutti sul fastidio al gomito: "Non sono preoccupato"

© Daniel Pockett-Getty Images

Jannik Sinner ha battuto negli ottavi dell'Atp 500 di Rotterdam Gael Monfils e oggi nei quarti di finale troverà il canadese Milos Raonic. Il giocatore italiano ha analizzato la partita vinta ma guarda già al futuro rassicurando tutti sulla sua condizione fisica.

"Credo che alla fine sia stata una partita positiva - dice il campione degli Australian Open sulla partita contro il tennista francese - oggi ero più in difficoltà, non ero al 100%. Nella partita non c'erano tanti scambi, ho reagito bene nei punti importanti nel primo e terzo set.

Nel secondo è scesa un po' la mia attenzione ed è andato via il parziale. Non è mai semplice giocare contro uno come Monfils". "Devi stare attento in ogni partita - aggiunge l'altoatesino in un'intervista a Sky Sport - e nei quarti devo stare ancora più attento, è sempre più difficile perché sei in quarti di finale per di più contro un giocatore come Milos Raonic contro il quale non ho mai giocato in carriera.

Sarà una partita dura ma sono pronto ad affrontare questa nuova sfida, spero possa essere una buona partita anche se non ci sarà molto ritmo. Non l'abbiamo visto in campo da un bel po', ha avuto il tempo di recuperare, aggiustarsi e cambiare certe cose.

Non so quanto posso dire di più sulla partita, unica cosa che conta è che darò il 100%"

Jannik Sinner rassicura tutti sulla sua condizione fisica: "Non c'è da preoccuparsi"

Durante il match contro Monfils, Jannik Sinner ha manifestato qualche dolore al gomito destro, ma non c'è niente di cui preoccuparsi: “Ogni giorno è diverso - ha concluso il tennista azzurro - qui a Rotterdam c'è anche il mio fisioterapista, a volte sento il muscolo più duro, proviamo a lavorarci un po', a volte lo sento a volte no e quindi penso ci sia solo un po’ di indurimento muscolare.

Non credo che ci sia da preoccuparsi, sono abbastanza tranquillo". La partita tra Sinner e Raonic è in programma questa sera a Rotterdam dopo il quarto di finale che vede in campo l'olandese Griekspoor e il finlandese Ruusuvuori.

Inizio probabile quindi attorno alle 21-21.30. Gli altri due quarti di finale si giocano nel pomeriggio e vedranno in campo Dimitrov e Shevchenko e De Minaur e Rublev.