Jannik Sinner commenta i quarti raggiunti a Rotterdam: "Queste partite dure..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Un successo più sofferto del solito ma importantissimo per proseguire la splendida striscia di affermazioni consecutive. Jannik Sinner, nonostante le difficoltà riscontrate durante il match, ha eliminato dalla corsa dell'Atp 500 di Rotterdam Gael Monfils, che lo ha costretto comunque a giocare un terzo set prima di approdare ai quarti di finale.

Una partita ben gestita dall'altoatesino nei parziali poi conquistati: nel primo l'azzurro ha saputo spuntarla per 6-3, domando un francese super al servizio col 90% di prime palle in campo. Nel secondo è stato sanguinoso un passaggio a vuoto in battuta, ma non fatale per la vittoria.

Nel set decisivo infatti il 22enne di San Candido è tornato a comandare gli scambi e a ottenere un numero maggiore di vincenti, mettendo in cassaforte il pass per il round successivo.

Le parole a fine match

"Queste partite dure aiutano tanto a livello mentale quando non giochi il tuo miglior tennis" è il commento del vincitore degli Australian Open a inizio anno al termine del match, rilasciato nella consueta intervista ai microfoni dell'Atp Tour.

Il giocatore italiano ha spiegato cosa è accaduto nel parziale poi concesso al suo avversario: "Nel secondo set ho giocato male al servizio e la situazione è cambiata in fretta. Non è mai semplice contro Monfils, lui cambia sempre qualcosa" ha analizzato.

Jannik si è lasciato andare anche a dei sinceri complimenti verso Gael: "È un incredibile showman, tutta la gente lo ama e lo sport ha bisogno di lui. Spero giochi il più a lungo possibile e di poterlo affrontare ancora" ha aggiunto.

Una lotta abbastanza simile lo attende ai quarti. Di fronte, per la prima volta in assoluto in una gara ufficiale, si troverà il canadese Milos Raonic, che ha come arma principale il servizio: "Sarà una partita dura, ma non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida.

Mi sono allenato con lui qualche volta quando ero più giovane. Spero possa essere una bella gara, anche se non ci sarà molto ritmo" ha concluso nell'intervista.