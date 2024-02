Atp Rotterdam - Sinner lascia un set a Monfils. Vavassori 'vede' Alcaraz in Argentina

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Anche un osso duro come Gael Monfils si è dovuto arrendere a un solidissimo Jannik Sinner, che non si è fatto allarmare dal secondo set ceduto un po' inaspettatamente. Il giocatore altoatesino, comunque in meno di due ore di gioco, ha sconfitto il francese e si è qualificato ai quarti dell'Atp 500 di Rotterdam.

Al prossimo turno troverà un altro avversario che punta molto sul suo potente e preciso battuta: si tratta del canadese Milos Raonic, che proprio in Olanda ha vinto le prime due partite della stagione. Il talento di San Candido è partito fortissimo e ha indirizzato subito il set inaugurale.

Con un parziale di 8-1 l'azzurro si è guadagnato il break che poi risulterà decisivo. Il 22enne ha confermato di essere un atleta durissimo da contrastare sul cemento indoor e il transalpino ha provato a reggere il confronto, dal 3-0, grazie a una percentuale super di prime di servizio (il 90%).

Il finalista dello scorso anno è rimasto concentrato sui suoi turni di battuta e ha ottenuto il parziale per 6-3. Nel secondo Monfils ha cominciato a fare gara di testa, portandosi a quota 2 con il solo 10% di prime in campo: Sinner non ha approfittato dell'ipotetica situazione di vantaggio e ha dovuto definitivamente rincorrere quando ha rimediato un improvviso break a 15 nel quarto gioco, complice anche un doppio fallo.

Gael ha saputo prendere il controllo di molti più scambi e ha pareggiato meritatamente il conto dei set (6-3). Come accade nella maggior parte dei casi, l'altoatesino ha resettato ed è tornato a esprimere il gioco a grandi livelli, soprattutto limitando ulteriormente gli errori.

Il break nel secondo game ha spianato la strada fino al 6-3 finale, con Monfils che ha rischiato di finire sotto anche di due break. Nel corso del programma sono ben 2 le teste di serie che sono uscite di scena a sorpresa.

Holger Rune ha ceduto in tre set ad Alexander Shevchenko (diventato poche settimane fa di nazionalità kazaka). Il secondo parziale dominato per 6-1 non è stato sufficiente al giovane danese per ottenere il pass dei quarti di finale (6-4, 1-6, 6-3).

Sono stati ben tre i tie-break giocati da Hubert Hurkacz e Tallon Griekspoor, che hanno perso una sola volta a testa il servizio in tutto il match: il polacco ha vinto il primo per 7-5, l'olandese però si è aggiudicato i restanti due per 7-5 e 7-4, proseguendo la corsa nel torneo di casa in cui si è spinto in semifinale nel 2023.

Oltre a Sinner, è rimasto nel main draw Grigor Dimitrov (sesto nel seeding) che ha eliminato Marton Fucsovics per 6-3, 7-5.

Bella vittoria di Vavassori

La copertina di giornata è anche per Andrea Vavassori, che regola un ostico Laslo Djere (numero 7 del tabellone) e si regala con ogni probabilità l'occasione di incrociare il campione in carica Carlos Alcaraz.

Dopo aver superato le qualificazioni, l'italiano continua al momento senza sosta l'avventura nell'Atp 250 di Buenos Aires sulla terra rossa. Avanti 4-0 nel primo set, grazie a una partenza super, l'azzurro non ha saputo difendere lo svantaggio e si è fatto rimontare da un serbo abile a ricucire lo strappo.

Nel momento decisivo però il 28enne torinese ha piazzato il break che lo ha portato a conquistare il parziale inaugurale della sfida (6-4). Nel secondo entrambi sono stati attentissimi a proteggere i rispettivi turni di battuta, senza concedere palle break fino ai vantaggi.

Ancora una volta Djere ha pagato dazio nella fase più cruciale della partita: Vavassori ha conservato il servizio senza problemi, mentre il serbo sotto 15-40 non ha saputo recuperare e ha dovuto alzare bandiera bianca (7-5).

Il numero 152 del mondo è ora pronto, se dovesse essere confermato, a giocarsi le sue chances contro il talentuoso spagnolo già vincitore di 2 titoli Slam.