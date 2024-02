Medvedev salta anche il torneo di Doha: ecco come può diventare numero 3 Sinner

© Clive Brunskill/Getty Images

Le indiscrezioni circolate questa mattina si sono rivelate esatte: Daniil Medvedev non disputerà nemmeno il torneo ATP 250 di Doha. Il tennista russo ha preferito prendersi un breve periodo di pausa al termine del duro cammino vissuto agli Australian Open e ha inizialmente preferito non difendere il titolo a Rotterdam.

Il nativo di Mosca ha scelto di estendere questo periodo fino al Masters 1000 di Indian Wells, e questo gli costerà altri 250 punti in classifica. Medvedev aveva infatti superato con un doppio 6-4 Andy Murray nella finale della scorsa edizione del Qatar ExxonMobil Open.

Daniil Medvedev salta anche Doha: ecco cosa serve a Jannik Sinner per raggiungere la terza posizione

Il forfait di Medvedev avrà ovviamente delle dirette conseguenze nel ranking ATP; conseguenze che potrebbero premiare Jannik Sinner.

L'altoatesino ha due possibilità a Rotterdam per diventare il primo italiano a raggiungere la terza posizione nell'Era Open. Solo Nicola Pietrangeli, quando ancora non era stato introdotto il nuovo ranking, ha realizzato l'impresa( non si parlava ancora di Era Open, ndr) .

Jannik Sinner diventerò numero tre se:

conquista il torneo di Rotterdam( dal prossimo lunedì)

arriva in finale a Rotterdam( dal 26 febbraio)

La strada è ancora lunga, perché Sinner affronterà questa sera Gael Monfils per guadagnare l'accesso ai quarti di finale dell'ABN AMRO Open.

L'azzurro e il francese si sono già affrontati cinque volte in carriera e il 22enne di San Candido è avanti 4-1 nel computo degli scontri diretti. Sinner ha inoltre vinto le ultime tre partite contro Monfils: le prime due giocate agli US Open e a Sofia nel 2021; la terza al Masters 1000 di Toronto 2023.

Sinner conosce anche il nome del suo prossimo avversario nel caso in cui dovesse superare il francese: Milos Raonic ha infatti stacco il pass per i quarti battendo ieri pomeriggio Alexander Bublik in due set.