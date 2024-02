L'ennesimo record raggiunto da Jannik Sinner a Rotterdam: numeri spaventosi

© Julian Finney/Getty Images

Jannik Sinner è sempre più il protagonista assoluto del circuito, le sue prestazioni spaventano tutti. In molti erano curiosi di capire le condizioni dell'azzurro dopo la storica vittoria agli Australian Open, spesso campioni (basti pensare a Novak Djokovic e Rafael Nadal) andavano incontro a sconfitte dopo la vittoria di uno Slam e invece Sinner è ripartito da dove ha lasciato, e cioè da una solida vittoria.

L'azzurro non ha lasciato scampo all'olandese Van de Zandschulp, apparso quasi sconsolato a fine match. Un doppio 6-3 quasi troppo leggero per una differenza che è apparsa clamorosa a tutti e oggi Jannik affronterà agli Ottavi di finale un cliente comunque sempre ostico come il francese Gael Monfils.

A Rotterdam Sinner ha continuato a macinare record e parliamo di un tennista che ha vinto 28 degli ultimi 30 match disputati, numeri a dir poco spaventosi. Ma non solo perché Sinner non si ferma più e l'azzurro ha raggiunto un nuovo grande record che riguarda le sue prestazioni nel circuito Atp.

Con la vittoria contro Van de Zandschulp il numero quattro al mondo ha ottenuto la sua undicesima vittoria consecutiva nel circuito Atp, il suo record personale in carriera. Anche in Olanda l'azzurro ora è favoritissimo ma Jannik sembra reggere la pressione senza problemi: un nuovo record l'ennesimo e a fine settimana in caso di vittoria di torneo Sinner può fare la storia.

I numeri del tennista azzurro sono in costante crescita, Sinner è solido mentalmente e fisicamente, cresciuto al servizio e nello scambio e soprattutto sul cemento ha numeri da numero uno al mondo. La vittoria a Rotterdam garantirebbe all'altoatesino il sorpasso a Medvedev nel ranking Atp e Sinner diventerebbe il primo italiano nell'era Open a raggiungere la terza posizione nel ranking.

Sinner non si ferma e vuole solo migliorare, tanti record e numero che spaventano gli avversari, l'azzurro vuole diventare il migliore e atleti come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono ormai avvisati. Sinner affronterà in queste ore Gael Monfils, un tennista sempre ostico su queste superfici e poi potrebbe affrontare Milos Raonic ai Quarti, a sorpresa vincente ieri sul kazako e tennista tra i più in forma del momento Alexander Bublik.