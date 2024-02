Angelo Binaghi: "L'effetto Sinner ha portato un trend positivo al movimento italiano"

© Graham Denholm/Getty Images

L’effetto Sinner sul tennis italiano. Se il trionfo in Coppa Davis e gli straordinari risultati ottenuti alla fine della scorsa stagione avevano fatto avvicinare tante persone al tennis, la vittoria agli Australian Open del 22enne altoatesino ha definitivamente fatto esplodere la Sinnermania.

Tutti lo guardano, tutti lo vogliono. Il numero quattro del mondo è diventata una vera attrazione per tanti appassionati del circuito, diventando una vera e propria miniera d’oro per lo sviluppo del movimento azzurro.

Della crescita del tennis azzurro ha parlato anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che durante il convegno “Osservatorio valore sport” organizzato da The European House Ambrosetti ha commentato alcuni numeri relativi all’esponenziale sviluppo del tennis nel nostro Paese.

Le parole di Angelo Binaghi

Secondo Binaghi è ancora presto per parlare dell’esplosione dovuta ai risultati del campione Slam, ma il presidente della Fitp ha spiegato come nel 2023 i numeri siano in fortissima crescita.

“Effetto Sinner? È troppo recente per avere dei dati definitivi, ma stiamo già notando un trend sia nei grandi eventi che sul tesseramento della federazione. Nella biglietteria delle Finals di Torino siamo già al +300% rispetto allo scorso anno, la biglietteria degli internazionali di Roma invece è a +35%.

Il 2023 lo abbiamo chiuso con 821 mila tesserati e quest'anno puntiamo a superare il milione” ha dichiarato Binaghi. Il numero uno della federazione italiana ha poi sottolineato l'importanza di organizzare grandi eventi sul territorio: "Le Finals? Contiamo di farle i prossimi due anni anche i successivi cinque, andando oltre anche le olimpiadi di Milano Cortina.

Migliorando la spesa si migliorano le manifestazioni e l'impatto generato sul territorio”. Una nuova età dell’oro per il tennis azzurro, che probabilmente non ha mai vissuto una situazione del genere. E se anche il 22enne Luciano Darderi ha appena conquistato il suo primo torneo Atp a Cordoba, allora non ci resta che goderci la nuova, fiorente, era del tennis italiano.