Jannik Sinner: "Avevo voglia di tornare in campo, con Monfils sarà una partita dura"

© Cameron Spencer/Getty Images

Buona la prima per Jannik Sinner. Dopo il successo agli Australian Open a Melbourne, il tennista azzurro ha fatto il suo rientro ufficiale in gara al torneo Atp 500 di Rotterdam. E, ironia del destino, l'avversario era lo stesso che ha avuto a Melbourne all'esordio.

Ovvero l'olandese Botic Van de Zandschulp. E anche il risultato è stato lo stesso. Sinner non ha avuto problemi e si è imposto per 6-3 6-3. "Avevo proprio voglia di tornare in campo, avevo voglia di tornare a giocare davanti al pubblico – sono state le prime parole di Sinner nell'intervista in campo appena terminato l'incontro -.

Noi lavoriamo tanto per vivere questi momenti. Ci siamo allenati tanto a Montecarlo nei giorni scorsi ma ho voluto arrivare presto qui a Rotterdam per provare questo campo".

Jannik Sinner: "Sono soddisfatto della vittoria perché lui è un grande giocatore"

Parlando del successo contro Van de Zandschulp ai microfoni di Sky Sport, Sinner ha detto di essere "soddisfatto della vittoria perché lui è un gran giocatore".

"La prima partita di un torneo è sempre un po' complicata. Lui è un giocatore ostico e molto aggressivo, ho provato a giocare in modo giusto. Ho fatto un'ottima partita e sono contento di essere tornato in campo.

Dopo Melbourne ci siamo messi subito al lavoro. Ogni partita e ogni torneo hanno situazioni diverse che vanno gestite in modo diverso. Lavorando tanto c'è la consapevolezza di potere gestire tante situazioni". Gli viene chiesto che cosa è cambiato a scendere in campo dopo avere vinto un torneo del Grande Slam: "E' un po’ diverso rispetto a prima, però da giocatore devi essere preparato perché i tuoi avversari ti conoscono meglio, bisogna lavorare su questo aspetto e noi cerchiamo ogni giorno di farlo.

Ogni partita però ha una sua storia, oggi è andata bene e spero di essere pronto per la prossima che sarà durissima". L'avversario di ottavi di finale di Jannik Sinner sarà Gael Monfils e la partita sarà giocata alle 19.30 di giovedì 15 febbraio.

"Lui è veramente pericoloso – ha affermato Sinner - è uno dei beniamini del pubblico ogni volta che gioca. Ogni volta che abbiamo giocato contro sono stati match duri. Ho visto il suo esordio al primo turno contro Shapovalov e ha giocato molto bene.

Si muove bene, sta servendo bene, sono contento di potere scendere in campo di nuovo. Con lui devo fare qualcosa di diverso rispetto al primo turno perché lui è un giocatore diverso".