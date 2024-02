Samuel Lopez frena su Sinner e Alcaraz: "Nessun paragone con i Big Three"

© Ryan Pierse/Getty Images

I nuovi avanzano e si fanno spazio tra i grandi. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner possono ormai essere considerati a tutti gli effetti dei top player, in grado di concorrere alla vincita di ogni titolo, al pari di fuoriclasse come Novak Djokovic, Rafael Nadal e come lo era stato un tempo Roger Federer.

I due giovani tennisti hanno causato una rottura in un sport che ormai era stato monopolizzato dai tre fuoriclasse, che avevano lasciato solo le briciole ai loro avversari negli ultimi anni, ad esclusione di rare incursioni.

L’allenatore di Pablo Carreno Busta, Samuel Lopez, ha seguito da vicino la repentina crescita di Alcaraz, allenandolo quando il suo coach Juan Carlos Ferrero è assente. Lo spagnolo, che al momento si trova in India per seguire il programma di formazione della Ferrero Tennis Academy, un progetto di collaborazione con il Dipartimento dello Sport del Maharashtra per la formazione di giocatori e allenatori di alto livello, ha espresso il suo parere su questo cambio generazionale: "Penso che Djokovic avesse bisogno di dire qualcosa su Carlos dopo la finale.

Forse è un paragone incredibile, è molto bello per Carlos, ma non è vero. Certo, Alcaraz ha il suo livello, come Sinner, ma al momento loro (Nole, Nadal e Federer) sono i re. Loro sono principi. Devi lottare, andare avanti e forse un giorno potrai essere un re come loro", ha dichiarato al The Times of India.

Per raggiungere determinati risultati è fondamentale che ci sia una rivalità che ti motivi quotidianamente, come hanno fatto i big three tra loro. Quella con Sinner potrebbe alla lunga aiutare Alcaraz: “Spero che Carlos vinca 14 o 15 Grandi Slam.

Prima di Federer, Rafa e Djokovic, quando Sampras vinse 14 major, tutti dicevano: 'è impossibile, è un record da guinness'. E ora ci sono tre ragazzi che hanno 20, 22 e 24 Slam contemporaneamente. È una cosa incredibile nella storia di questo sport.

Forse Carlos non vincerà 20 Slam perché bisogna avere quella motivazione, quella competizione. Carlos, ora con Sinner, ha un'ottima rivalità. Con Rune, Zverev e Medvedev. È una bella rivalità per il tennis", ha concluso.