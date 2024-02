Jannik Sinner ha ben chiaro in mente l'obiettivo: "Il sogno è diventare numero uno"

© Darrian Traynor/Getty Images

Un obiettivo chiaro in mente, che dovrà essere raggiunto con il lavoro costante in campo e in palestra. Jannik Sinner non ha dubbi sul futuro: dopo il primo titolo Slam centrato agli Australian Open, l'altoatesino non si è lasciato andare a enormi festeggiamenti e vuole continuare a spingere per arrivare in cima alla classifica mondiale.

L'azzurro ha rilasciato recentemente un'intervista ad Atp Media, parlando proprio di questo argomento: "Numero uno? Vedremo, non mi piace parlare di classifica. Cerco solo di essere felice in campo e di migliorare come giocatore.

Questa è l'unica cosa che posso controllare, il resto no. Sono felice di essere il numero 4 del mondo in questo momento. Sicuramente il mio sogno è diventare il numero uno al mondo. lavorerò il più duramente possibile".

Sinner pronto per Rotterdam

Menzione speciale per i genitori dopo la splendida domenica che gli ha regalato il trionfo a Melbourne: "È strano per me e immagino sia ancora più strano per loro. Non ho visto ancora la mia famiglia, li vedrò dopo questo torneo.

Forse dopo andrò a casa dei miei genitori" ha affermato, evidenziando un aspetto molto particolare: "Comunque ci telefoniamo e ci sono alcuni giornalisti fuori dalla casa dei miei. Sicuramente è cambiato un po' tutto, ma d'altro canto io sono la stessa persona che ero prima dell'Australia.

Anche i miei genitori sono gli stessi. Loro vanno a lavorare come al solito. Va tutto bene" ha aggiunto. Mercoledì toccherà anche a Sinner debuttare nei Paesi Bassi: "Le condizioni, come le ho sentire fino ad ora, sono abbastanza veloci.

Il servizio è davvero importante. Devo ancora capire un po' come rimbalza la palla. A volte va veloce, a volte si ferma. È un bene che io sia qui presto. Sto cercando di abituarmi alle condizioni. Non posso dirtelo se non dopo la prima partita" ha concluso.