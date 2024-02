Ugo Humbert guarda al 'modello' Jannik Sinner: "Sono molto simile a lui"

© Darrian Traynor/Getty Images

Hugo Humbert sta vivendo un momento di grande forma, che gli ha permesso pochi giorni fa di vincere il suo quinto titolo Atp, battendo in finale Grigor Dimitrov a Marsiglia. Il francese, arrivato al 18esimo posto del ranking Atp, non si vuole fermare qui e punta ancora più in alto, prendendo come modello il tennista del modello, Jannik Sinner, con il quale vede tanti punti in comune: "Fisicamente siamo molto simili, siamo entrambi molto lunghi.

Guardo molto quello che fa lui. Osservo il suo atteggiamento, è molto calmo, molto concentrato, rimane nella sua bolla, molto professionale. Nel gioco è interessante perché è in grado di prendere i primi tiri senza forzare.

Humbert guarda al modello Jannik Sinner

Il 25enne di Metz ha parlato di come i miglioramenti messi in mostra dall’italiano lo abbiano particolarmente impressionato: “Ha fatto enormi progressi dal punto di vista fisico.

Si muove molto bene, apre molto le gambe, è spesso in posizione aperta, non perde mai tempo. Questo mi fa pensare... Anch'io ho questa qualità di non dare tempo al mio avversario, sia con il dritto che con il rovescio”, ha spiegato, paragonando le sue caratteristiche a quella del neo campione dell’Australian Open.

Humbert, archiviato il titolo a Marsiglia, proverà a ripetersi nell’Atp 500 di Rotterdam, dove potrebbe incrociarsi prima dell’ipotetica finale proprio contro Sinner. Se il 22enne di San Candido vedrà il suo esordio contro il tennista di casa Botic Van De Zandschulp, il transalpino affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori.

La sfida tra loro, qualora entrambi dovessero spingersi in là per il torneo, potrebbe avverarsi invece in semifinale.