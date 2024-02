Tiriac mette in guardia Sinner: "Non deve farsi ingolosire dai facili guadagni"

© Jonathan DiMaggio/Getty Images

La vittoria degli Australian Open ha conferito ancora più popolarità a un giocatore già in grado di raccogliere consensi sia in Italia che nel resto del mondo. Jannik Sinner ha vissuto una eccezionale ultima parte di stagione nel 2023 e ha confermato di essere ormai uno dei migliori tennisti del circuito conquistando il primo Slam in carriera a Melbourne.

Oltre al suo valore sportivo, l'altoatesino ha visto aumentare il suo appeal nei confronti delle grandi aziende e dei più importanti sponsor. Un fattore che gli ha in qualche modo garantito l'invito alla ricca esibizione denominata 6 Kings Slam e organizzata in Arabia Saudita.

Esibizione che vedrà in campo - oltre a Sinner - Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Tiriac: "Jannik Sinner non devi farsi ingolosire dai facili guadagni"

Ion Tiriac si è soffermato proprio su questo aspetto in una interessante intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero.

L'ex tennista rumeno ha messo in guardia Sinner e ribadito l'importanza di una giusta programmazione. "Per me Sinner andrebbe venduto caro a poche aziende. Diciamo, massimo cinque. Perché altrimenti come fa a dargli soddisfazione? Oggi il 70 % dei guadagni proviene proprio dagli 'extra' , non dai premi.

Anche per questo uno dei punti fondamentali è la gestione della star: priorità agli Slam, certo – che fra pochissimo saranno almeno cinque con Indian Wells, perché se un torneo mette sul piatto 100 milioni di dollari di premi perché dev’essere ancora un Masters 1000? Oggi io dico che una mega star del tennis guadagna troppo, ma è il solito discorso della domanda e dell’offerta.

E dell’esclusività del personaggio" , ha spiegato Tiriac. "Quando era con Riccardo Piatti e mi venivano a chiedere consiglio, notati subito le sue qualità umane. Era disponibile, umile, ascoltava ed era pronto a fare le cose.

Non solo. Un italiano, oggi, cambia la faccia del tennis mondiale. Perché avete una grande tradizione sportiva, un passato e sapete bene come affermare e valorizzare uno sport. Non deve farsi ingolosire dai facili guadagni, da un’esibizione super-pagata e deve gestire al meglio il calendario. Oggi, Sinner, vale 50 milioni di dollari l’anno. Può arrivare facile anche a 100…” .