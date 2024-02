Jannik Sinner torna a Rotterdam: il cammino dell'azzurro nel torneo

© Julian Finney/Getty Images

Fino ad ora il 2024 di Jannik Sinner è stato totalmente fantastico. Il giovane talento altoatesino ha continuato sulla scia della scorsa stagione ed ha cominciato l'anno del migliore dei modi. Primo torneo e vittoria, e che vittoria visto che Jannik ha riportato uno Slam in Italia, è il primo italiano nella storia ad aver vinto gli Australian Open e lo ha fatto dopo aver battuto quasi tutti i migliori (1,3 e 5 in circuito).

Dopo qualche settimana di riposo Jannik torna in campo come testa di serie numero uno nel torneo Atp 500 di Rotterdam. Testa di serie numero uno visto il ritiro di qualche giorno fa di Daniil Medvedev, numero tre e finalista a Melbourne, ko per un problema al piede.

Sinner in caso di vittoria del torneo diventerebbe numero tre al mondo e questo sarebbe il Best Ranking storico per un italiano nell'era Open. Per l'azzurro il sorteggio Non è semplice sebbene evochi ricordi interessanti.

Al primo turno Jannik affronterà il tennista olandese Botic Van de Zandschulp, avversario che ha affrontato al primo turno già a Melbourne e l'azzurro spera nella cabala' Poi occhio al resto del tabellone.

Il cammino di Jannik Sinner nel torneo

Nel match valido per il secondo turno Sinner potrebbe affrontare Gael Monfils, favorito sulla carta rispetto al qualificato in arrivo.

Eventualmente ai Quarti di finale l'azzurro potrebbe affrontare un tennista sempre insidioso su queste superfici, un tennista in forma come Bublik, senza dubbio favorito rispetto a Borna Coric e Milos Raonic, poi l'eventuale semifinale dove Jannik potrebbe beccare il grande amico Hubert Hurkacz, tutti tennisti con un grande servizio e piuttosto complicati da sfidare.

In finale c'è un'ampia scelta con Sinner che potrebbe affrontare uno tra Andrey Rublev, Holger Rune o eventualmente Grigor Dimitrov, impegnato contro Lorenzo Sonego. Primo turno difficile anche per Lorenzo Musetti e ancora un match tra Italia e Olanda con Lorenzo che affronterà Tallon Griekspoor, insomma in 500 molto complicato ma dove Jannik parte senza dubbio favorito e sogna di fare ancora una volta la storia.

Il sorpasso a Medvedev è vicino ma potrebbe arrivare già questa settimana, è questione di giorni o settimane ormai.