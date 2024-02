Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Halle: l’annuncio ufficiale

© Julian Finney/Getty Images

Concludere al meglio la stagione sul cemento per poi vincere anche sulle altre superfici. È questo il piano di Jannik Sinner, che dopo aver dimostrato di essere il miglior tennista del momento sul duro, proverà ad ottenere risultati prestigiosi anche nel resto della stagione.

Il nome del vincitore degli Australian Open è stato inserito nella lista dei partecipanti all’Atp 500 di Halle, in programma a giugno sull’erba tedesca. Gli organizzatori del Terra Wortmann Open hanno dato il benvenuto al campione degli Open d'Australia, ancora alla ricerca del suo primo titolo ATP su erba in carriera.

Un torneo dalla lunga storia e che ha visto partecipare, nelle passate edizioni, alcune delle leggende di questo sport.

Da Andre Agassi, presente nell'edizione inaugurale del 1993, passando per Richard Krajicek, Patrick Rafter e Marat Safin, arrivando fino a Roger Federer e Rafael Nadal, che si è aggiunto alla lista nel 2005, giocando ad Halle appena dopo la sua prima vittoria in un Major a Parigi.

Ultimo della lista, in ordine cronologico, Daniil Medvedev, che è diventato l'ottavo campione Major in carica nel sorteggio di Halle nel 2022.

La sfortunata apparizione di Jannik Sinner ad Halle 2023

Jannik ha debuttato nel main-draw ad Halle lo scorso anno, battendo Richard Gasquet e Lorenzo Sonego in tre set e accedendo ai quarti di finale.

Il tennista azzurro però è stato costretto a ritirarsi contro Alexander Bublik per uno stiramento all’aduttore, dopo essere stato in svantaggio per 7-5, 2-0 dopo 57 minuti. Una scelta conservativa quella di Sinner, in vista di quella che si è rivelata una fortunata campagna a Wimbledon, dove ha raggiunto la semifinale.

Quello che arriverà al torneo tedesco sarà un giocatore totalmente diverso rispetto a quello visto lo scorso anno, partendo sicuramente tra i giocatori candidati al successo finale. Prima però la campagna americana, poi la stagione sul rosso. Per arrivare a giugno con una bacheca già colma di successi.