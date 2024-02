Ivan Ljubicic su Jannik Sinner: "Ecco quando ha capito di poter fare grandi cose"

Boris Becker scarica Holger Rune: il tedesco non sarà più il suo allenatore

Non dimentichiamo che ha vinto tre delle ultime quattro con Novak Djokovic. La Coppa Davis è stata la ciliegina finale che gli ha fatto sentire di essere forse il migliore al mondo. Questo lo ha portato in Australia da favorito.

La decisione di non giocare la fase a gironi di Coppa Davis è stata difficile. Ha ricevuto tante critiche, ma ha dimostrato che si è trattato di una scelta azzeccata" , ha spiegato Ljubicic. "Poi i successi consecutivi contro Daniil Medvedev e ha iniziato ad aggiungere altre vittorie importanti.

“Al Masters 1000 di Toronto è arrivato il primo grande titolo per lui e forse ha capito che era pronto per fare cose importanti. Anche adesso continua a dire che deve ancora lavorare e migliorare, ma quello è stato il primo grande passo.

L'ex tennista croato ha indicato innanzitutto il National Bank Open, dove l'italiano ha conquistato il primo Masters 1000 in carriera. Dal derby all'esordio con Matteo Berrettini al complicato quarto di finale con Gael Monfils , fino all'ultimo atto del torneo con Alex de Minaur : Sinner ha lasciato un solo set per strada.

Ivan Ljubicic , ai microfoni di Sky Sport , ha provato a individuare i momenti chiave che hanno permesso a Jannik Sinner di acquisire la fiducia necessaria per vivere un intenso finale di 2023 e raggiungere gli Australian Open come uno dei favoriti.

