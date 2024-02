Korda raggiunge Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in un club speciale

© Tim Ireland/Getty Images

La nuova generazione NextGen è tra le più interessante degli ultimi anni. Dopo i Big Three c'era grande paura tra gli appassionati di tennis che nessuno riuscisse a colpire e attirare l'attenzione, insomma in tanti pensavano alla fine di un ciclo e un crollo totale di interesse verso questo sport.

Fortunatamente per prima cosa va detto che Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic soprattutto sono riusciti ad andare avanti per oltre un ventennio generando un interesse straordinario. Ora finalmente il tennis sembra aver trovato una nuova e molto interessante generazione: dal numero due Carlos Alcaraz al nostro Jannik Sinner e sono tanti i giovani in rampa di lancio, provenienti da tutti i paesi.

La Francia ad esempio, in difficoltà nelle ultime stagioni, ha accolto tennisti come come Arthur Fils e Van Assche, giovanissimi ma con grandi margini di crescita. Uno dei tennisti più interessanti nel circuito è senza dubbio l'americano Sebastian Korda, tennista con grandi margini di crescita, forse troppo spesso frenato dai problemi fisici.

Best Ranking numero 23, ma soprattutto sulle superfici veloci un potenziale Top Ten e nelle ultime ore il figlio d'arte (figlio del campione Slam Petr Korda e dell'ex tennista Regina Rajchrtova) ha conquistato un ambizioso record.

Korda è diventato il quinto tennista nato dal 2000 in poi ad aver raggiunto le 100 vittorie nel circuito Atp. Una bella soddisfazione per il tennista impegnato questa settimana nel torneo Atp di Marsiglia, un 250 piuttosto interessante.

Tra gli atleti più avanti in questa classifica c'è il nostro Jannik Sinner, presente con 197 vittorie finora nel circuito Atp e davanti al canadese Felix Auger Aliassime e agli altri due gioielli Carlos Alcaraz e Holger Rune, rispettivamente fermi a quota 159 e 101.

Va sottolineato però che questi due sono classe 2003 e quindi molto più giovani rispetto agli altri qui citati, numeri che rendono ancora più enorme queste cifre. Giovani campioni Slam, tennisti in enorme crescita e che stanno riportando interesse verso il tennis, siamo solo agli inizi ma ottime notizie per il nostro sport.

Ora c'è anche Korda, una classifica che sicuramente fa sorridere il tennista e anche i colori azzurri. A riportarla è stata il profilo Twitter di Quindici.