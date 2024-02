Volandri rivela: "Sinner e Sonego vogliono giocare insieme anche alle Olimpiadi"

© Clive Brunskill/Getty Images

Quello che sembrava poter essere il punto debole dell'Italia in Coppa Davis, alla fine, ha finito per fare la differenza. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego hanno risposto presente alla chiamata di capitan Filippo Volandri e deciso le sfide con Olanda e Serbia aggiudicandosi con grande merito i due complicati match di doppio.

Senza la sintonia tra l'altoatesino e il piemontese, difficilmente gli azzurri avrebbero potuto riportare a casa la famosa insalatiera dopo 47 anni. Proprio Volandri, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport, ha rivelato la volontà di Sinner e Sonego di partecipare al torneo Olimpico di doppio per puntare a vincere una storica medaglia.

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 si disputeranno sui campi in terra battuta del Roland Garros al termine della stagione su erba.

Volandri: "Sinner e Sonego vorrebbero giocare insieme alle Olimpiadi"

"Tutti si sentono capitani di Davis, ma nessuno prenderebbe il mio posto: ormai ci sono abituato.

Bolelli e Vavassori sono stati eccezionali, ma convocare due doppisti cambierebbe un po’ gli equilibri e alle Finali Sinner e Sonego hanno giocato alla grande, tanto che vorrebbero mettersi insieme per l’Olimpiade.

A ogni modo c’è tempo per decidere" , ha dichiarato Volandri prima di soffermarsi sull'exploit di Sinner. "Sapevamo che si trattava solo di aspettare, Jannik è un giocatore di una pasta speciale, ormai gli Slam sono il suo orizzonte.

Con un campione così, l’Italia sarà sempre in prima fila per vincere la Davis, anche perché lo circondano compagni di grande spessore tecnico e umano. E il successo in Australia in pratica ha replicato quello in Davis: dopo le vittorie con Novak Djokovic, era favorita l’Italia a Malaga ed era favorito lui a Melbourne, la gestione della pressione in entrambi i casi è stata perfetta" .