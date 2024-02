© Pascal Le Segretain/Getty Images

Jannik Sinner è rimasto fedele al suo punto di vista e ha deciso di rifiutare l'invito al Festival di Sanremo anche dopo le due storie Instagram pubblicate da Amadeus. Il no del 22enne di San Candido ha fatto molto discutere e aperto un vero e proprio dibattito nell'opinione pubblica.

Sinner, come di consueto, ha risposto a modo suo e nella conferenza stampa convocata presso la nuova sede della Federazione Italiana Tennis e Padel spiegando: "Farò il tifo da casa per il Festival. È un evento bello ma la stagione in Australia è finita e ci sono altri traguardi.

Durante la manifestazione sarò già a lavorare: è quello che mi piace fare. Quindi non ci andrò" . Una scelta che non è piaciuta ad Anna Falchi. La showgirl italiana aveva criticato Sinner dimostrando però di non conoscere bene il calendario tennistico e gli impegni dell'altoatesino.

"I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna… Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana, perché il resto del mondo non è la stessa cosa… Perché lui è italiano ed è un peccato.

Non ha fatto un’operazione simpatia vincente" .

Anna Falchi chiede scusa a Jannik Sinner: "Mi dispiace molto"

Dopo la gaffe, Anna Falchi ha fatto un passo indietro scusandosi direttamente con Sinner. "Lungi da me criticare Sinner.

Ho detto semplicemente che sarebbe stato bello se fosse andato a Sanremo per essere omaggiato e ringraziato da tutto il popolo italiano nella vetrina che noi consideriamo la casa che più amiamo, cioè il Festival di Sanremo.

Detto ciò, me ne dispiaccio molto", ha scritto Falchi su Instagram. "Quanto io sia ignorante in materia dei prossimi impegni di Sinner. Avevo googolato così al volo 'prossimo impegno di Sinner' e mi era uscita la data dell’8 maggio.

E così in modo sprovveduto l’ho detto e questo mi dispiace tantissimo. Anche perché io non mi reputo veramente nessuno per criticare il grande campione e il talento che è naturalmente Jannik Sinner" .