Darren Cahill svela: "Ecco quando è cambiata la finale tra Sinner e Medvedev"

© Daniel Pockett-Getty Images

Darren Cahill e Simone Vagnozzi sono gli allenatori di Jannik Sinner. Una lunga esperienza quella del coach australiano che è stato sulla panchina, tra gli altri, di Hewitt, Agassi e Halep. Col suo contributo di idee ha alzato il livello di gioco del tennista altoatesino al punto da portarlo al vincere il suo primo Slam agli Australian Open.

Sinner ha conquistato gli Australian Open battendo tre set a zero il numero 5 del mondo Andrey Rublev nei quarti, sconfiggendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic in 4 set in semifinale e rimontando da due set a zero sotto la finale contro Daniil Medvedev.

Proprio sulla finale Cahill è tornato in queste ore in un'intervista radiofonica al programma australiano 1116 SEN. "Jannik – ha affermato Cahill – aveva bisogno di carica durante la finale. Medvedev nei primi due set ha giocato in maniera eccellente, sapevamo che aveva accumulato molta stanchezza nel torneo per via delle tante battaglie fatte, non ultima quella con Zverev in semifinale, e questo poteva essere un fattore.

Eravamo consapevoli che sarebbe stato tanto fuori dal campo, anche fino a tre metri indietro, e che avrebbe usato la velocità per fare in modo che l’avversario colpisse tre o quattro colpi in più per un vincente".

"In finale - continua Cahill - ha fatto il contrario, stando sulla linea di fondo, e lo ha fatto molto bene, il che ha portato Jannik a dover trovare una soluzione in tempi rapidi. Jannik ha trovato la soluzione quando ha ottenuto il break sul 5-1 sotto nel secondo set.

Non si poteva più recuperare quel set ma quel game gli ha dato fiducia. Ha rappresentato la chiave per risalire, li ha capito cosa cambiare e cosa si poteva fare ed è stata l'iniezione di fiducia che lo ha fatto entrare nel match.

E da lì la partita ha iniziato a girare".

Darren Cahill: "Non abbiamo detto molto a Jannik per tutto il torneo"

Cahill entra poi nei dettagli del suo rapporto con Sinner nel corso dei match: "Durante una partita non hai molto tempo per parlare tra un punto e l'altro.

Puoi dire ad esempio di entrare un po’ di più sotto la palla per aumentare la profondità dei colpi in modo da tirarlo fuori da una posizione sbagliata in campo. Oppure consigliargli di stare indietro sulla seconda di servizio dell’avversario, per avere migliore feeling nel colpire.

Se poi il nostro giocatore è dalla parte opposta del campo non è che puoi metterti a urlare". Sul ruolo avuto da parte della panchina di Sinner a Melbourne, Cahill ha chiuso così: "Per la verità non gli abbiamo detto molto durante tutto il torneo".