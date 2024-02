© Julian Finney/Getty Images

Simone Vagnozzi è tornato nel suo Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto dopo lo storico successo ottenuto da Jannik Sinner agli Australian Open. L'altoatesino ha sempre espresso parole di grande ammirazione nei confronti del suo allenatore e, anche durante la speciale conferenza stampa organizzata presso la nuova sede della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha ricordato il ruolo centrale assunto da Vagnozzi nel suo team.

"Simone è bravo tecnicamente e tatticamente perché anche lui è stato giocatore e sa quale colpi funzionano. La cosa migliore è che tutti e due sono umili( si riferisce anche a Darren Cahill, ndr) e si ascoltano a vicenda mettendosi in gioco per capire cosa è meglio per me" .

Vagnozzi: "Lunedì tornerò a Montecarlo per riprendere gli allenamenti con Sinner"

Vagnozzi, nelle parole raccolte e riportate dal quotidiano La Nuova Riviera, ha rivelato il programma di preparazione che seguirà prima del ritorno in campo di Sinner, previsto al torneo ATP 500 di Rotterdam.

"Lunedì tornerò a Montecarlo per riprendere gli allenamenti con Sinner. Ora mi godo casa mia e il bellissimo circolo tennis di San Benedetto del Tronto" . Un circolo fondato insieme al presidente Afro Zoboletti.

"È un’idea che abbiamo modellato insieme. Lo abbiamo fatto per fare in modo che i ragazzi non dovessero essere costretti ad allontanarsi da casa. L’obiettivo che ci siamo sempre dati è quello di non far diventare questa realtà troppo grande.

Non dobbiamo mai andare oltre un centro numero di ragazzi al fine di continuare a garantire un’alta qualità del lavoro che si svolge" .