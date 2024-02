Flavia Pennetta loda Jannik Sinner: "Un bellissimo esempio di vita"

© Giorgio Perottino/Getty Images

Da campionessa slam a campione slam. Se l’impresa agli Australian Open di Jannik Sinner ha riportato l’Italia ad esultare per un torneo del Grande Slam, c’è stata una donna che il 12 settembre 2015 aveva trionfato agli Us Open in una storica finale tutta italiana.

Parlo di Flavia Pennetta, l’ultima atleta azzurra a conquistare un major prima del 22enne altoatesino, solo una dei cinque tennisti italiani in grado di riuscirci. Una vera e propria favola, In un’intervista de La Gazzetta del Mezzogiorno, l’ex tennista azzurra ha commentato la vittoria di Sinner in Australia, analizzando lo stato del tennis nel nostro Paese.

Le parole di Flavia Pennetta

L’ex tennista brindisina ha raccontato di aver assistito alla finale degli Australian Open, rivivendo vecchie emozioni. “Da spettatrice è stato bellissimo, me la sono goduta, commentandola con Fabio (Fognini) e Francesca (Schiavone).

Umanamente questo ha smosso i ricordi di quello che ho vissuto a New York nel 2015. Vederlo a terra a fine match tirare un sospiro di sollievo mi ha fatto rivivere quei momenti, ed è stato molto bello perché quella vittoria ti ripaga di tutti i sacrifici” ha commentato Pennetta.

La vincitrice degli Us Open 2015 ha poi descritto il Jannik uomo. “Il tennis italiano attraversa indubbiamente uno dei momenti più belli della sua storia, diciamo che non possiamo negare il fatto che Jannik stia facendo questi risultati, smuova interesse, voglia, desiderio e passione da parte di tutti per questo sport, che comunque in questi anni ci ha sempre regalato tantissimi successi sia al maschile che al femminile e non possiamo che esserne contenti” ha spiegato la brindisina, che ha aggiunto: “Poi credo che la generazione dei giovani d’oggi abbia poca voglia di sacrificarsi, è il mio punto di vista.

Jannik invece è diverso, il suo esempio motiva un po’ tutti, sia chi fa sport sia chi studia. In generale è un bellissimo esempio di vita”. Sull’importanza dell’ascesa di Jannik Sinner per il movimento tennistico italiano, Pennetta ha dichiarato: “Indubbiamente adesso tutti si aspettano che faccia sempre meglio, poi ci sarà il momento in cui andrà tutto bene e non sarà più sufficiente nulla.

Djokovic, il numero uno da tantissimi anni, mi confidò un giorno, quando era arrivato a quota 17 Grandi Slam vinti, che qualunque cosa facesse ormai non era più sufficiente per nessuno. E mi disse anche: “Io ormai so quello che valgo, sono consapevole di quello che ho fatto e vivo serenamente per questo.

Per gli altri invece se perdo il primo turno sono un disastro, e se vinco è normale”. Ecco, personalmente auguro tutto questo a Jannik, vorrebbe dire che ha vinto tutto, lui in questo credo abbia una dote innata, perché si fa scivolare tutto addosso, riesce a vivere le cose serenamente e sta gestendo il momento molto bene”.