Pietrangeli: "Sinner? Non ce n'è per nessuno. Momento magico per il tennis italiano"

© Clive Brunskill/Getty Images

Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio agli eroi di Coppa Davis al Quirinale, non poteva mancare Nicola Pietrangeli. Il due volte campione del Roland Garros ha assistito dal vivo alla finale contro l'Australia a Malaga e ha avuto l'onore di alzare l'insalatiera insieme ai protagonisti della storica impresa.

Capitano di quello che è stato il primo successo azzurro nel 1976, Pietrangeli ha presenziato alla "festa" della squadra capitanata da Filippo Volandri e, al termine dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Nicola Pietrangeli esalta Jannik Sinner e tutto il tennis italiano

"È un momento magico, adesso il tennis italiano è il numero 1 al mondo. Prima lo erano gli australiani, gli americani, e ora l'Italia. Adesso speriamo che duri.

Jannik Sinner? Fra un po' non ce ne sarà per nessuno" ha detto Pietrangeli nelle parole riportate da Rai News. L'ex numero tre del mondo ha dedicato un pensiero anche a Matteo Berrettini. Il finalista della della 134ª edizione di Wimbledon è ancora alle prese con il problema al piede e in attesa di fare il suo debutto stagionale.

"Spero Matteo Berrettini rientri presto. Se torna a giocare ai suoi livelli non ce n'è per nessuno in Coppa Davis" . Berrettini non parteciperà al torneo di Marsiglia - si era parlato di una possibile wild card - e valuterà con lo staff medico quando tornare in campo.

"Sto meglio, non ancora al 100%. A breve capiremo dove rientrare. L'obiettivo è giocare a lungo e non continuare a fermarsi, questa cosa mi distrugge corpo e fisico" , ha spiegato il diretto interessato ai microfoni di Sky Sport.