Il primo maestro di Jannik Sinner: "Non avevo mai visto un bambino colpire così"

© Daniel Pockett/Getty Images

Il primo maestro non si scorda mai. La storica vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open ha riportato in auge tutta la sua storia e le origini, dal famoso passaggio al tennis dopo un'importante parentesi nello sci in cui si era ben messo in mostra.

TuttoSport ha recentemente intervistato l'allenatore numero 1 del 22enne di San Candido, prima che approdasse a Bordighera nell'accademia di Riccardo Piatti. "Aveva sette anni, il padre me l’ha portato a Brunico perché cominciava ad appassionarsi e voleva allenarsi in una scuola tennis" ha spiegato Heribert Mayr.

Il tecnico è subito rimasto impressionato dall'attuale numero 4 del mondo e ne ha illustrato i motivi: "Aveva un timing pazzesco, mai visto un bambino colpire così. Ascoltava tutto e soprattutto metteva in pratica quello che gli dicevi.

E cosa importantissima, aveva sempre il sorriso in faccia. I genitori non si intromettevano mai. Quanto venivano mi lasciavano Jannik e se ne andavano. Non stavano mai a guardare".

La chiamata di Riccardo Piatti

La svolta - come raccontato da Mayr - è avvenuta nel 2015: "Ho portato Jannik al Challenger di Ortisei.

Gli dissi: 'Andiamo a vedere Seppi, ma portarti dietro la racchetta' Sono amico di Massimo Sartori, l’allenatore di Andreas, e gli ho chiesto di dare un’occhiata a questo ragazzino. L’ha fatto, dicendomi che ne avrebbe parlato con Piatti.

Era novembre. Prima di Natale è arrivata la chiamata: Riccardo

voleva vederlo a Bordighera. Da lì è iniziato tutto". Il primo maestro dell'azzurro si è anche sbilanciato sul suo futuro: "Certamente vincerà ancora qualche Slam, anche quest'anno avrà altre occasioni.

Parigi non credo, non sulla terra, anche se poi le Olimpiadi sono una grande motivazione. Ma Wimbledon e gli Us Open sono alla sua portata" ha concluso.