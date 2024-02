Arnaud Clement elogia Sinner e attacca Rublev: "Nessuna evoluzione nel suo tennis"

© Daniel Pockett-Getty Images

Arnaud Clement, finalista all'Australian Open 2001 battuto da Andrè Agassi parla a ruota libera dopo il primo Slam dell'anno. E parla in particolar modo di Jannik Sinner e Andrey Rublev. In un'intervista al quotidiano francese L'Equipe, Clement si dice non del tutto sorpreso dal successo dell'italiano a Melbourne.

"Mi sono detto - afferma Clement - che se c'era qualcuno capace di creare una piccola sorpresa quello era lui. Dato il suo livello nel 2023 e visti i suoi progressi, abbiamo potuto vedere che non era più nella stessa categoria.

A fine anno è entrato chiaramente nel clan dei quattro, con Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Oggi c'è chiaramente questa top 4 ben al di sopra del resto degli altri giocatori". E elogia Jannik Sinner: "Colpisce bene sia di dritto che di rovescio.

Ad una certa velocità vieni distrutto, ha migliorato anche la seconda palla. Non metto più Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev o Andrey Rublev nella sua stessa categoria. Questi ragazzi, non li vedo ancora sollevare un trofeo del Grande Slam".

Arnaud Clement attacca poi Andrey Rublev

In particolare Clement parla di Rublev. "Prenderò l'esempio di Andrey Rublev, che è numero 5 al mondo, afferma Clement. Sappiamo quanto sia forte da fondo campo, ma il suo tennis non ha subito alcuna evoluzione.

Ha ancora gli stessi difetti: il servizio, il fatto che non arriva quasi mai a rete. Niente a che vedere con Sinner". Clement parla anche di Novak Djokovic e di futuro del tennis: "Ci siamo sempre chiesti chi potesse battere Djokovic.

Abbiamo un giocatore che lo ha appena battuto tre volte sul cemento. Ovviamente Djokovic è capace di rimettere le cose a posto. Ma se scattiamo una foto di fine 2023-inizio 2024, Sinner lo ha battuto in partite che contano davvero, sia in Coppa Davis che a Melbourne e lo ha battuto anche sui 5 set.

C'è Djokovic, c'è Alcaraz che ha vinto Wimbledon, c'è Medvedev che non va dimenticato perché è sempre lì. Certo che ci si prospetta a lungo una rivalità Alcaraz-Sinner decisamente molto interessante".