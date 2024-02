Toni Nadal "teme" per il futuro di Alcaraz: il commento sulla vittoria di Sinner

© Julian Finney/Getty Images

"Temo che questo grande e significativo passo possa cambiare il panorama del tennis nei prossimi anni" . È questo l'estratto più interessante dell'editoriale redatto da Toni Nadal sulle colonne del quotidiano spagnolo El País.

L'ex allenatore di Rafael Nadal ha scritto queste parole pensando alla vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. Zio Toni crede che l'italiano abbia compiuto il passo significativo per legittimare una volta e per tutte il suo ruolo di principale rivale di Carlos Alcaraz.

Toni Nadal su Sinner: "Temo che questo grande passo possa cambiare il panorama del tennis"

"Ho iniziato a pensare che Jannik non sarebbe stato in grado di resistere e superare i nervi che un duello del genere implica… Ma è stato proprio nel gioco successivo che è riuscito a scaricare la sua ansia e ha iniziato a colpire la palla con maggiore velocità.

Da quel momento in poi, e ne ho parlato ai miei figli, non ha sbagliato un solo punto" , ha spiegato Toni Nadal sulla finale con Daniil Medvedev. "Quando i colpi di un giocatore non bastano più per vincere, non gli resta altra scelta che ricorrere alla tattica.

Ma Medvedev non aveva nemmeno scelta. La potenza e la precisione dell’italiano lo hanno completamente distrutto" . Commentando il successo di Sinner con i figli, zio Toni è arrivato a una importante conclusione. "Una volta finita la partita, ho commentato il match con i miei figli.

Temo che questo grande e significativo passo possa cambiare il panorama del tennis nei prossimi anni. Sebbene Sinner fosse stato a lungo considerato il più probabile rivale di Alcaraz, gli mancava una vittoria di tale portata per confermarlo. Sarà lui il più grande rivale del nostro tennista nei prossimi anni" .