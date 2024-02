Sinner e gli azzurri da Mattarella: "La Coppa Davis ci ha regalato tante emozioni"

© Clive Brunskill/Getty Images

La squadra di Coppa Davis capace di riportare in Italia la famosa insalatiera dopo 47 anni è stata accolta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti all'evento tutti i protagonisti della fantastica cavalcata: il capitano Filippo Volandri, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli.

Matteo Berrettini, come accaduto lungo tutto il percorso degli azzurri, ha partecipato alla visita; così come Andrea Vavassori, finalista agli Australian Open 2024 insieme a Bolelli. Non potevano ovviamente mancare il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e il presidente del CONI Giovanni Malagò.

Jannik Sinner: "La Coppa Davis ci ha regalato tante emozioni"

A prendere la parole a nome della squadra ci ha pensato Sinner, vero eroe Davis e simbolo della incredile crescita del movimento maschile italiano. L'altoatesino ha conquistato il suo primo Slam a Melbourne battendo in semifinale e finale rispettivamente Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

"Parlo a nome della squadra, è un onore essere qui. Grazie al capitano abbiamo formato una squadra, portando la Coppa dopo 47 anni. Dobbiamo dare credito a Berrettini che ha sostenuto la squadra, ci siamo tolti da una situazione difficile a Bologna.

A Malaga abbiamo giocato un ottimo tennis, sentirci bene in campo ed essere felici. Abbiamo riso anche quando le cose non andavano bene. La Coppa ci ha portato tante emozioni. Cercheremo di fare bene anche ai Giochi, speriamo che vada bene anche se il futuro non si può controllare.

C'è un regalo per lei da parte di tutta la squadra" . Sinner ha regalato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la sua racchetta. L'altoatesino tornerà in campo al torneo di Rotterdam e ha deciso di saltare l'evento ATP 250 di Marsiglia.