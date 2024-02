Una serata diversa per Jannik Sinner: svelata la sua cena a Roma

© Graham Denholm/Getty Images

Sono ore di relax e impegni extra tennistici per il numero quattro al mondo e numero uno italiano Jannik Sinner. Questi giorni lo hanno visto assoluto protagonista dello sport nazionale, la vittoria degli Australian Open lo inseriscono nel gotha dello sport nazionale.

Uno Slam mancava in Italia dal 1976 e Jannik - al suo ritorno nel Bel Paese - è stato impegnato in questi giorni in impegni ormai consuetudini per chi arriva così in alto. Prima dalla Premier Giorgia Meloni e poi incontro, insieme all'intera squadra di Davis, con il presidente Sergio Mattarella.

Tutti a celebrare le sue vittorie e quelle dell'Italia in Coppa Davis e solo tra qualche giorno Jannik farà ritorno a casa per allenarsi in vista dei prossimi impegni. La stagione è appena iniziata, Sinner è consapevole che tra Slam, 1000 e quest'anno anche le Olimpiadi di Parigi ci saranno numerosi impegni e si è concesso in queste ore qualche piccolo e meritato attimo di relax.

Il tutto in vista dei prossimi delicati impegni. L'azzurro ha dato forfait nel torneo Atp 250 di Montpellier ma sarà presente a Rotterdam, in un tabellone ricco di Top Ten e possibili insidie. Intanto ultimi giorni di relax e in queste ore, poco dopo l'incontro con la Meloni, Jannik ha avuto il tempo anche di una deliziosa cena a Roma, insieme al suo manager Joseph Cohen.

L'azzurro ha presenziato al ristorante Taverna Trilussa, situato nel cuore di Trastevere e locale dove arrivava spesso la leggenda del tennis Roger Federer. Jannik si è seduto proprio al tavolo solitamente utilizzato da Federer e ha gustato il menù.

Come riportato dal Messaggero Sinner ha ordinato un tris di primi, ovviamente assaggi, come l'amatriciana, una cacio e Pepe e dei ravioli e non pago Jannik ha chiesto anche di assaggiare la Carbonara, specialità del posto.

Infine un dolce per passare una serata diversa e una cena diversa da quella che sicuramente affronterà durante gli allenamenti. Tanti applausi e vari fan hanno fatto video e fotografie con Sinner applaudito ovunque e ancora una volta apprezzato per le sue straordinarie gesta italiche.

Sinner è ormai sempre più conosciuto in Italia ed è tra gli sportivi più apprezzati del momento.