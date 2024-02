Jannik Sinner torna sulla separazione con Piatti: "Giusta mossa? Non lo sapevo"

© Julian Finney/Getty Images

Sono tantissimi i temi toccati da Jannik Sinner durante la conferenza stampa nella nuova sede della Fitp a Roma. Tra questi, al giocatore italiano è stato chiesto un pensiero sulla coraggiosa decisione di separarsi due anni fa dallo storico coach Riccardo Piatti e intraprendere una nuova collaborazione con l'attuale tecnico Simone Vagnozzi, poi rafforzata ulteriormente con l'ingresso nel team dell'esperto australiano Darren Cahill.

"La vita che sto vivendo è fatta di situazioni. Ci sono momenti in cui le cose vanno bene o male; altri in cui vanno bene ma esiste sempre un però. Ho fatto una scelta che all’inizio sembrava folle, ma volevo conoscere un altro metodo di lavoro.

Non sapevo sarebbe stata la mossa giusta, magari restando nella precedente situazione (riferendosi a Riccardo Piatti) sarei diventato ancora più forte" sono le parole espresse davanti ai giornalisti.

Le parole di Jannik Sinner

"Io devo essere bravo a capire il mio team, ma le scelte le prendo io.

È importante capire cosa cerchi e cosa vuoi nella vita. Quello che ho capito è che non voglio il team migliore, ma quello composto da brave persone che lavorano insieme. Vagnozzi e Cahill? La cosa più importante è come lavorano insieme loro due.

Nessuno invade lo spazio dell'altro, e questo fa la differenza. Simone è bravo sia tatticamente che tecnicamente. Darren ha portato tanti tennisti sulla vetta sia nel circuito maschile che femminile. Sa come gestire la pressione.

Si dividono bene i compiti” ha aggiunto in merito il giocatore 22enne di San Candido, che non ha intenzione di godersi troppo il successo degli Australian Open ed è già proiettato al prossimo impegno in Europa (precisamente sul cemento indoor di Rotterdam) a metà febbraio.