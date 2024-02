Jannik Sinner sull'obiettivo Olimpiadi: "Un appuntamento chiave della stagione"

© Julian Finney-Getty Images

L’Italia ha accolto il suo campione. Il ritorno a casa di Jannik Sinner ha riscosso un gran entusiasmo da tutti gli italiani, che hanno accolto il fresco campione Slam come un eroe nazionale. Merito della straordinaria cavalcata australiano, conclusa riportando un titolo Slam che mancava in Italia da 48 anni.

Il giovane tennista italiano, dopo essere stato ospite della Premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ha partecipato ad una conferenza stampa nella nuova sede della Federazione a Roma durante la quale è stata esposta la coppa.

Presentato con orgoglio dal Presidente della Fitp Angelo Binaghi, che ha lodato la dedizione al lavoro del 22enne di San Candido, Sinner ha parlato dei suoi obiettivi stagionali, tra i quali spiccano le Olimpiadi di Parigi 2024.

Le parole di Jannik Sinner

L’azzurro, candidato al prestigioso ruolo di portabandiera ai prossimi Giochi Olimpici, ha espresso la voglia di ottenere un risultato importante nella competizione a cinque cerchi. “Non ho ancora pensato a fare il portabandiera, ma i Giochi sono un appuntamento chiave della stagione.

E' un momento di crescita, voglio capire come vivrò in un contesto dove troverò i migliori atleti del mondo. Mi possono aiutare a crescere. Sarà uno dei tornei più importanti dell'anno, sono contento di giocarle e speriamo di vincere tante medaglie” ha dichiarato il numero quattro del tennis mondiale.

Sinner ha portato un dilagante interesse al mondo del tennis, soprattutto da parte di tanti bambini. “Sta tornando la voglia di giocare a tennis in Italia? Questa è la cosa più importante, puoi giocare a tennis in qualunque età.

C'è competizione ma non contatto, ti serve poco per giocare. È il passo più importante come movimento. Fognini ha vinto Montecarlo, poi Berrettini, ora io. Tutti stiamo facendo qualcosa per il futuro e speriamo di portare tanti bambini a giocare" ha spiegato il campione slam.