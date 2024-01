Angelo Binaghi: "Jannik Sinner mi fa impazzire, siamo tutti orgogliosi di lui"

Angelo Binaghi ha presenziato e dato il via alla conferenza stampa di Jannik Sinner nella nuova sede della Fitp a Roma, organizzata con l'obiettivo di celebrare lo storico trionfo dell'altoatesino agli Australian Open. "C'è un unico grande protagonista, one man show, ed è la sua festa" ha esordito così il presidente federale davanti ai media.

Il 63enne originario di Cagliari ha prima di tutto ringraziato il giocatore 22enne: "Innanzitutto grazie a nome di tutto il movimento, i dirigenti, i maestri, gli atleti e i praticanti, dal più piccolo al più grande.

Quello che lui ha fatto e soprattutto quello che lui dice ci rende orgogliosi" ha dichiarato.

Binaghi su Sinner

"A me personalmente poi Jannik mi fa impazzire; quella ricerca quotidiana del lavoro come dottrina, la voglia continua di migliorarsi, anche dopo un risultato del genere, la ricerca di risultati sempre migliori è quello che nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di fare noi anche dopo le nostre vittorie, come l'upgrade degli Internazionali Bnl d'Italia o la conquista delle Nitto Atp Finals.

Avremo potuto fare passerella, starcene in tribuna a goderci il meritato successo e invece li abbiamo considerati come uno stimolo per lavorare di più e crescere ancora, nutrendoci di dati così come Jannik fa di risultati in campo" è il pensiero espresso da Angelo Binaghi prima dell'inizio delle domande da parte dei giornalisti.

L'italiano ha concluso così un'altra giornata di appuntamenti istituzionali: giovedì 1° febbraio si recherà invece dal presidente Sergio Mattarella per la vittoria lo scorso novembre della Coppa Davis, naturalmente insieme ai suoi compagni di squadra e al capitano Filippo Volandri.