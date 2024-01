© Graham Denholm/Getty Images

Il tempo trascorso online dai più giovani aumenta giorno dopo giorno. I ragazzi sono attratti da tutto ciò che propone il variegato mondo dei social e tendono troppo spesso a dimenticare il doppio volto degli strumenti che utilizzano.

Se da un lato, piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno permesso alle persone di restare sempre in contatto con i propri affetti; dall'altro, il proliferare di interazioni via web ha per assurdo creato una distanza fisica tra gli stessi soggetti interessati.

Un eccessivo uso dei social può nascondere insidie da cui bisogna sapersi proteggere. Jannik Sinner, nella conferenza stampa convocata nella nuova sede della FITP, ha elaborato un discorso molto interessante sull'argomento spiegando il suo punto di vista.

Jannik Sinner: "Non mi piacciono i social. Ai ragazzi dico di stare attenti"

"Non mi piacciono i social. Ai ragazzi dico di stare attenti. Una persona magari è triste ma posta una foto felice: già così mandi un messaggio sbagliato.

Può capitare di scrivere cose che non si pensano realmente. Provo ad usare poco i social, anche se a volte devo controllare personalmente alcune cose. Vivo bene anche senza i social. Mi piace guardare le serie televisive" , ha detto Sinner prima di soffermarsi sui possibili effetti del successo.

"Le persone cambiano, ma le qualità fondamentali restano. Se una persona è umile e continua a lavorare, il successo diventa una cosa positiva e non ti cambia. Spero di non sbagliarmi, ma sono sicuro che resterò sempre lo stesso.

Sono un ragazzo semplice, ho 22 anni e mi piace giocare al computer come gli altri. Penso apprezzino molto questo di me" .