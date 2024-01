Jannik Sinner: "Residenza a Montecarlo? Strutture perfette, sto bene lì"

© Clive Brunskill/Getty Images

"Se il nostro Jannik Sinner decidesse di riportare il domicilio fiscale in Italia, diventerei subito un suo tifoso. Un gesto simile avrebbe un valore simbolico enorme, superiore a quello di tante misure governative a favore del recupero fiscale.

In 53 anni, non ricordo un evento sportivo che abbia suscitato un’ondata di retorica più alta della vittoria di Sinner a Melbourne. Neppure il Mondiale del 1982" . Ci ha pensato, come già accaduto diverso volte in passato, il vicedirettore de Il Corriere della Sera Aldo Cazzullo a riaccendere le polemiche sulla scelta effettuata da Sinner.

L'altoatesino ha deciso di spostare la sua residenza dall'Italia a Montecarlo nel 2020: un'opzione che a diversi personaggi non è piaciuta. Montecarlo ha sempre rappresentato un paradiso per i tennisti, non solo dal punto di vista fiscale.

Jannik Sinner: "Residenza a Montecarlo? Strutture perfette, lì mi sento a casa"

Interrogato sull'argomento durante la speciale conferenza stampa organizzata nella nuova sede della FITP, Sinner ha spiegato le ragioni che lo hanno portato verso questa direzione.

"Quando ho compiuto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore( si riferisce a Riccardo Piatti, ndr). Lui aveva la residenza a Montecarlo e ho deciso di seguirlo. La cosa più bella di Montecarlo è che ci sono tanti tennisti con cui puoi allenarti, le strutture sono perfette, ci sono diverse palestre.

Quindi onestamente lì mi sento a casa. Sto bene lì, ho una vita normale. Posso andare al supermercato senza problemi" , ha ribadito Sinner con la sua semplicità e senza arricciare il naso. L'azzurro ha anche rivelato il motivo per cui non si è ancora recato a Sesto Pusteria, luogo in cui è cresciuto.

"La mia intenzione era andare a Sesto. È accaduta una tragedia a seguito di un grave incidente. Non voglio ancora andare per questa ragione: è un momento difficile. Non voglio andare lì e far passare in secondo piano una vicenda così seria. Organizzare una festa in questo momento non mi sembra il caso" .