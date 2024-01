Sinner: "Sono lo stesso ragazzo di due settimane fa. C'è ancora tanto lavoro da fare"

© Kelly Defina/Getty Images

"Sicuramente sento il calore delle persone, ma sono lo stesso ragazzo di due settimane fa: semplice e normale" . Basta guardare gli occhi di Jannik Sinner per constatare la veridicità dell'affermazione elaborata nel corso della speciale conferenza stampa organizzata presso la nuova sede della FITP per rendere omaggio all'impresa compiuta agli Australian Open.

È sempre lo stesso Sinner: umile, gentile e con la testa proiettata ai prossimi impegni. L'italiano ha rifiutato l'invito a Sanremo restando fedele alla sua natura, perché Sinner non è un ragazzo a cui piace lo spettacolo ma conosce l'importanza del duro lavoro sul campo da tennis.

E allora il messaggio di lanciare agli avversari è proprio questo: "Sono contento di quello che abbiamo fatto e di avere la possibilità di condividere queste emozioni con tutti voi, ma non esiste solo un torneo.

Ci sono tanti tornei durante l’anno: posso fare bene o male. Dobbiamo farci trovare pronti" .

Sinner non disputerà il torneo ATP 250 di Marsiglia e l'ulteriore passo in avanti che vuole compiere riguarda la scelta degli eventi a cui prendere parte e del suo personale calendario.

"Sarà molto importante la programmazione. Lo scorso anno abbiamo preso decisioni giuste, ma devo ancora migliorare sotto questo punto di vista. Lavorerò tanto in palestra, posso servire meglio. Lo step importante riguarda la parte mentale, come affrontare certe partite e determinati momenti.

C'è ancora tanto lavoro da fare" , ha spiegato Sinner. "È importante il modo in cui un tennista reagisce a un successo come questo così come alla sconfitte. Sono un ragazzo semplice, ho 22 anni e mi piace giocare al computer come gli altri.

Penso apprezzino molto questo di me. L’obiettivo è giocare meglio dello scorso anno gli Slam. Nel 2023 ho raggiunto la semifinale a Wimbledon, ma poi ci sono altri tre Major. Il primo, quest’anno, non poteva andare meglio( ride, ndr).

Però la stagione non è finita, anzi è appena iniziata. Il mio sogno è sempre stato vincere uno Slam. Ora so come ci si sente. La cosa più bella ora è tornare in campo e lavorare. Questo mi ha permesso di arrivare qui.

Sono il numero quattro, proviamo a fare piccoli passi in avanti. Magari l’obiettivo è proprio diventare numero uno" .