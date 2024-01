Jannik Sinner ufficializza il 'no' a Sanremo: "Non ci andrò, farò il tifo da casa"

© Kelly Defina/Getty Images

Dopo Novak Djokovic e Matteo Berrettini, non ci sarà nell'immediato la presenza di un altro tennista al Festival di Sanremo. Le voci trapelate negli ultimi giorni sono state confermate: Jannik Sinner ha ufficialmente rifiutato l'invito, anche pubblico di Amadeus sui social, di partecipare a una delle serate al teatro Ariston.

L'annuncio da parte dell'altoatesino è avvenuto nel corso di una conferenza stampa convocata nella nuova sede della Federazione tennis e padel a Roma. Tra le prime domande rivolte al giocatore azzurro da parte dei giornalisti c'è stata proprio la vicenda legata alla kermesse della canzone italiana, che ha creato tanta discussione ed era rimasta ancora irrisolta.

Il numero 4 del mondo ha chiarito la situazione e la sua decisione finale: "Sanremo? Farò il tifo da casa per il Festival" ha esordito così, strappando qualche sorriso a tutti i presenti. "È un evento bello ma la stagione in Australia è finita e ci sono altri traguardi.

Durante la manifestazione sarò già a lavorare: è quello che mi piace fare. Quindi non ci andrò" ha evidenziato, chiudendo definitivamente la questione. "È importante il modo in cui un tennista reagisce a un successo come questo, così come alla sconfitte.

Sono un ragazzo semplice, ho 22 anni e mi piace giocare al computer come gli altri. Penso apprezzino molto questo di me" ha inoltre dichiarato davanti ai media, parlando della 'Sinnermania' e di cosa il pubblico apprezza di lui.

Il tentativo finale di Amadeus non ha fatto cambiare idea a Sinner

Di recente, il conduttore e direttore artistico aveva pubblicato sui social un altro messaggio indirizzato al ragazzo di San Candido: "Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani.

Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere, non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità e la tua tranquillità e naturalmente non volevo metterti in imbarazzo.

Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò. È importante che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla, faremo sempre un gran tifo per te perché sei un vero orgoglio italiano. Caro Jannik, solo una richiesta: guarda Sanremo e fai il tifo per noi".