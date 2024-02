Tomba esalta Jannik Sinner: "È un campione, siamo molto simili. Sanremo? Dico..."

© Cameron Spencer/Getty Images

La vittoria di Jannik Sinner in Australia ha fatto tanto clamore, i suoi numeri parlano chiaro e in Italia è esplosa la Sinner mania. L'azzurro con la vittoria in Australia è ormai finito nel mirino di tutti, dai media alla politica e nelle ultime ore si è discusso anche della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Sinner sembra ricalcare interesse come quello di campioni del calibro di Valentino Rossi, Alberto Tomba e tanti altri. Sinner nella storia dello sport italiano e siamo solo all'inizio con Jannik che a soli 22 anni ha grande voglia di vincere e non vuole più fermarsi.

Prima di giocare a tennis Sinner era sempre uno sportivo e correva sugli sci, Tomba era uno dei suoi idoli e adesso la situazione si è ribaltata. Tomba - un po' come tutti noi - fa il tifo da casa e vede le gesta del giovane talento altoatesino.

Tomba ha rilasciato nelle ultime ore un'interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha scherzato: "Jannik è nato sulla neve e si allena sul mare, io sono nato sul mare e ho scelto la neve. Siamo nati a rovescio?", ha scherzato il leggendario sciatore e poi ha proseguito: "Perché tennis e non sci? Capisco la sua scelta, a volte dipende dal coach che incontri e dall'ambiente e capisci cosa ti piacerà o meno.

Non è solo l'ambiente, ma il tuo team ti aiuta e ti convince che quella è la strada giusta da seguire. Mio padre mi portava spesso a Cortina, li ho incontrato Roberto Siorpaes che mi ha cambiato la vita. E pensare che io avevo il campo di tennis nel parco di casa, giocavo ogni tanto ma non avevo un maestro e nessuno mi ha fatto amare questo sport.

Per questo dico che sono queste persone ad aver fatto amare il tennis a Jannik. Sinner come Stenmark? Beh, rispetto a Ingemar lui è un chiacchierone, è bello ascoltarlo quando parla. Sempre misurato. Jannik è cresciuto negli anni dei social ma è fortunato ad avere un team che lo aiuta a gestire ogni cosa e lo aiuta a non commettere errori.

Sugli sci con Sinner? Dovevamo già farlo, mi piacerebbe e avrei molto piacere. Sinner è molto pignolo, credo molto simile a me in questo. Studia ogni avversario senza lasciare nulla al caso, nel terzo set lui ha cambiato marcia e questo è possibile solo quando si studiano tutti i particolari, la vittoria non arriva mai per caso, capitava anche a me.

Sanremo? Beh, non saprei. La popolarità è più difficile da gestire di quanto non sembri, adesso ogni sua mossa sarà giudicata. La sua presenza magari farebbe piacere, ma ci sarà sempre qualcuno pronto a storcere il naso. Jannik dovrà imparare a non dire troppi si", ha concluso così lo sciatore.