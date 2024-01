Djokovic-Sinner, polemiche dalla Serbia: "Nole ha avuto la febbre prima del match"

© Julian Finney/Getty Images

Jannik Sinner è l'uomo del momento. Il numero quattro al mondo ha riportato lo Slam in Italia dopo una lunghissima attesa ed è il primo italiano nella storia ad aver vinto gli Australian Open. Il campione altoatesino continua il proprio momento magico, dopo le Atp Finals dove si è arreso solo in finale e la storica vittoria in Coppa Davis ha realizzato qualcosa di straordinario a Melbourne.

È vero, dopo il grande finale di 2023 c'erano grosse aspettative, ma Sinner ha mantenuto le attese ed ha battuto dai Quarti in poi tre tennisti della Top 5, ovvero Andrey Rublev, Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

Abbiamo parlato molto della grande rimonta in finale ma per tanti la vera vittoria è arrivata in semifinale contro Djokovic, tennista che qui a Melbourne non perdeva da ben 33 match. Dieci vittorie Slam in Australia e il vero re di questa superficie, re che Sinner è riuscito a fermare.

Nelle ultime ore sono arrivati rumors interessanti riguardo il campione balcanico, direttamente dalla Serbia. Il giornalista serbo Luka Nikolic, legato al clan del campione 24 volte vincitore Slam, ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo a Djokovic prima della finale: "Djokovic ha avuto la febbre prima della semifinale.

Nole era stato ammalato per tre settimane - un po' come è accaduto con Zverev - e per questo ha giocato male nei primi due set. Era debole ma non è voluto andar dal medico, non ha voluto creare un polverone mediatico".

Parole forti dalla Serbia con il campione che sarebbe stato quindi costretto a giocare non al 100 %, ovviamente si tratta di rumors e non c'è alcuna conferma ufficiale. Non è la prima volta che arrivano dalla Serbia parole riguardanti le condizioni di Djokovic dopo una sua sconfitta, se ne era parlato anche dopo la finale persa contro Djokovic e in quel caso Pilic, ex membro dello staff di Nole dichiarò: "Se Novak avesse giocato al suo livello non avrebbe perso".

Non si capisce quindi se sono rumors o se è davvero la verità ma alla fine contano i risultati di campo e Djokovic ha dovuto arrendersi al talento del nostro numero uno azzurro.