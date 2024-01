Quando torna in campo Jannik Sinner? Il programma dei prossimi tornei che giocherà

© Graham Denholm/Getty Images

Dopo il successo di Jannik Sinner agli Australian Open quali sono i suoi programmi per i prossimi mesi? Quando tornerà in campo il campione di Melbourne? Quali sono i prossimi tornei che giocherà? Cerchiamo di tracciare un quadro della situazione dei prossimi appuntamenti dell'altoatesino fino a Wimbledon.

La programmazione di inizio anno prevedeva per la prossima settimana dal 5 all'11 febbraio la partecipazione al torneo Atp 250 di Marsiglia ma, dopo la cavalcata trionfale di Melbourne, Sinner ha preferito evitare. Sinner invece dovrebbe giocare nella settimana dal 12 al 18 febbraio il torneo Atp 500 di Rotterdam nel quale l'anno scorso era arrivato in finale, sconfitto da Medvedev.

Non ci sono altri tornei previsti nel mese di febbraio. A marzo il numero 4 del mondo volerà negli Stati Uniti e giocherà entrambi i tornei del "Sunshine Double". Si inizia dal 6 al 17 marzo con il Master 1000 di Indian Wells per poi proseguire con l'altro Master 1000 di Miami che è in calendario in Florida dal 20 al 31 marzo con la finale il giorno di Pasqua.

Sinner e le stagioni su terra battuta e erba: ecco i tornei che giocherà

Terminata questa fase sul cemento all'aperto, il tour si trasferisce in Europa e parte la corsa sulla terra battuta che porta al Roland Garros.

Sinner sarà impegnato dal 7 al 14 aprile al Master 1000 di Montecarlo. Qui poi la programmazione potrebbe essere effettuata di concerto tra giocatore e staff anche in base a come andrà il torneo monegasco. Sinner vorrà arrivare certamente al top per i tornei di Roma e Parigi.

Sembra da escludere che possa partecipare di nuovo al torneo Atp 500 di Barcellona mentre potrebbe essere al via al Master 1000 di Madrid in calendario dal 24 aprile al 5 maggio. Se di concerto tra giocatore e staff tecnico e atletico si deciderà di non giocare tutti e 3 i Master 1000 sulla terra, Madrid potrebbe essere la tappa che verrà eliminata dal suo calendario.

I due appuntamenti che Sinner non mancherà di certo sono il Master 1000 di Roma in programma quest'anno dall'8 al 19 maggio e ovviamente il Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam dell'anno che si gioca dal 26 maggio al 9 giugno.

Si passa poi sull'erba: salvo cambiamenti Sinner dovrebbe essere in campo per l'Atp 500 di Halle in Germania dal 17 al 23 giugno per poi presentarsi al via del terzo torneo del Grande Slam della stagione sull'erba di Wimbledon, programmato quest'anno dal 1° al 14 luglio.