Sonego commenta la vittoria di Jannik Sinner: "Ha realizzato un'impresa epocale"

© Clive Brunskill/Getty Images

Li abbiamo visti qualche mese fa fare la storia in quel di Malaga, riportando la Coppa Davis in Italia dopo quasi mezzo secolo. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego non sono solo compagni di doppio ma sono anche grandi amici e l'azzurro ha fatto - come tutti noi - il tifo da casa per il numero quattro al mondo.

Jannik Sinner ha riscritto la storia del tennis italiano e Lorenzo è stato incollato ad assistere alla finale. Il talento torinese ha raccontato le sue impressioni ai microfoni di Tuttosport ed ha commentato la vittoria di Jannik su Medvedev: "Ho visto la finale a casa, incollato alla TV.

Ero preoccupato dopo i primi due set, Medvedev aveva cambiato approccio e strategia, era aggressivo come non mai. A un certo punto del secondo set è cambiato qualcosa e sinceramente ho sentito il batticuore, Jannik ha accelerato e Medvedev accusava la fatica, ero un tumulto di emozioni.

Alla fine il match da fuori è ancora peggio, soprattutto quando vedi qualcuno a cui sei legato. E io in TV vedo solo gli amici giocare". Sonego ha poi parlato del significato di questa vittoria: "Rappresenta una spinta in più per tutti noi a cercar di superare il limite, non vediamo l'ora di allenare i con Sinner.

Personalmente poi cresce il sogno di vincere una medaglia di doppio con lui, ogni nazione può schierare due coppie e mi piacerebbe provare a vincere. Non dipende da me, poi voglio citare anche Bolelli e Vavassori, anche loro sono stati grandi e spero che possano arrivare alle Finals di Torino.

Se ho sentito Jannik? Gli ho scritto subito, poi ci vedremo al Quirinale in queste ore e sarà un'emozione unica, la dimostrazione che abbiamo fatto qualcosa di importante. Non ci vediamo tutti insieme da Malaga e sarà bello rivederci.

Ancora non mi rendo conto della nostra impresa e neanche Sinner si renderà conto di quello che ha fatto a Melbourne, ci vuole tempo per metabolizzare tutto", ha chiuso l'azzurro. E ora l'Italia non vede l'ora di scendere nuovamente in campo e pensare ad un'altra vittoria.