Nick Kyrgios, che elogio a Jannik Sinner dopo gli Australian Open: le sue parole

© Cameron Spencer/Getty Images

"Quanti soldi vuoi per diventare il mio allenatore e dirmi come si vince uno Slam? " . Nick Kyrgios ha scherzato ma non troppo con Jannik Sinner al termine della finale che ha visto l'italiano conquistare il suo primo Slam agli Australian Open.

Il nativo di Canberra ha lavorato come opinionista ai microfoni di Eurosport per l'intero torneo e seguito, quindi, con grande trasporto il cammino di Sinner. L'altoatesino non solo ha confermato i passi in avanti compiuti nell'ultima parte del 2023, ma ha addirittura alzato l'asticella dimostrando tutto il suo valore anche nei match al meglio dei cinque set.

Contro Novak Djokovic in semifinale è stato impeccabile quando il serbo ha provato a riaprire l'incontro; con Daniil Medvedev, invece, ha completato la rimonta dei sogni imponendosi con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

Nick Kyrgios pazzo di Jannik Sinner: le parole del tennista australiano

Commentando la gesta di Sinner in diretta su Eurosport, Kyrgios ha affermato: "Guardando le partite giocate contro Djokovic a Torino e in Coppa Davis nella parte finale del 2023, era chiaro che avrebbe bussato alla porta.

Ho notato i suoi miglioramenti al servizio, ma soprattutto la maturità raggiunta a un'età così giovane. Sono felice di essere stato testimone del suo successo. A inizio anno avevo detto che avremmo avuto un nuovo campione Slam.

Si tratta di un grande passo per lui, ma penso che lo vedremo vincere molti altri Major nei prossimi anni. Sarà inarrestabile. Quello che mi impressiona di più è che dimostra una maturità incredibile, ha appena vinto il titolo più importante della sua vita e nel discorso è stato molto umile.

È un ragazzo davvero gentile, si vede che vuole continuare a vincere. Non è soddisfatto e penso che resterà lassù per molto tempo" .