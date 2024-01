Binaghi avvisa Jannik Sinner: "Se partecipasse a Sanremo sarebbe una delusione"

Jannik Sinner su Sanremo: "Conoscendomi non ci andrei. Io devo giocare a tennis"

Alla Premier Meloni ho detto che mi auguro sia uno straordinario strumento per trasmettere concetti positivi soprattutto alle nuove generazioni. Sinner è un italiano diverso dallo stereotipo al quale siamo abituati ".

“ Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione . Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi” ha dichiarato Binaghi, che ha aggiunto: "Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare ma Sinner va protetto da tutti: da dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo.

Come riportato da Ansa , il numero uno della federazione azzurra, al termine dell'evento "Rapporto Sport 2023" al Foro Italico, ha commentato la possibilità di una presenza di Sinner al Festival della canzone italiana.

Tra i tanti messaggi ricevuti dal campione italiano, è arrivato anche quello social di Amadeus, il quale ha invitato pubblicamente Sinner al Festival di Sanremo per ricevere il tributo degli italiani. Una mossa che non è stata apprezzata dal presidente della Fitp Angelo Binaghi , il quale ha manifestato personalmente il proprio disaccordo.

Neanche il tempo di godersi lo storico titolo agli Australian Open, si scatenano le polemiche sul personaggio di Jannik Sinner . Dopo aver sollevato il suo primo Slam in carriera, il tennista altoatesino è tornato in Italia, accolto dal calore e dall’entusiasmo dei fan.

