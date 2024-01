Papà Sinner e il primo Slam: "Grande gioia. Ci siamo sentiti dopo la finale"

Novak Djokovic resta al numero uno nel ranking: nuovo traguardo in cassaforte

Da bambino era così, già bravo in tutti gli sport com’è bravo nel suo lavoro" , ha detto il padre di Sinner lasciando un breve pensiero sulle parole espresse dal figlio durante la premiazione. "Non mi hanno stupito le sue parole. È fatto così, ha imparato presto la cultura del lavoro, l’impegno e l’umiltà" .

"Primo Slam? Una grande gioia, davvero bello. Ci siamo sentiti dopo la finale, anche se per poco. Posso dire che a vederlo giocare in tv si soffre di più, è stato più facile seguirlo a Indian Wells o alle Finals di Torino.

Claudio Lenzi, inviato de La Gazzetta dello Sport , ha provato a intervistare papà Hanspeter bussando alla Haus Sinner, la casa vacanze gestita da mamma Siglinde, e catturato l'essenza di una famiglia semplice che non ama i riflettori.

Anche dopo la vittoria agli Australian Open , Sinner non si è scomposto e ha indicato la strada: bisogna ancora sudare e migliorare.

La storia di Jannik Sinner è iniziata nei pressi di Sesto Pusteria, dove ha avuto la possibilità di forgiare il suo carattere e la sua personalità seguendo l'esempio dei genitori. Papà Hanspeter e mamma Siglinde non hanno mai voluto recitare un ruolo da protagonisti o approfittato delle popolarità raggiunta da loro figlio.

